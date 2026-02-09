Uwielbiany przez widzów teleturniej "The Floor" powraca na antenę TVN. Widzowie mogą spodziewać się aż 60 odcinków pełnych emocji, nowych zasad i zaskakujących gości. Mikołaj Roznerski właśnie przekazał radosne wieści w tej sprawie.

Mikołaj Roznerski przekazał radosne wieści ws. "The Floor"

Z samego rana w poniedziałek, 9 lutego, Mikołaj Roznerski na swoim Instagramie opublikował nowe zdjęcie. Widzimy na nim aktora podczas wodnego szaleństwa - zdjęcie od razu przykuwa uwagę, dzięki czemu każdy fan od razu zatrzymuje na nim wzrok. Kiedy zerkniemy na opis pod fotką, wszystko staje się jasne.

Dziś premiera najnowszego sezonu @thefloor.tvn w @tvn.pl, 20 55. Biorę to na klatę… Zapraszam - przekazał

Dokładnie dziś, 9 lutego na antenie TVN widzowie będą mogli ponownie zanurzyć się w emocjonujący świat teleturnieju "The Floor", którego prowadzącym jest właśnie Mikołaj Roznerski. Program, który podbił serca widzów już dziś wraca z nowym sezonem. Łącznie tej wiosny fani zobaczą aż trzy nowe edycje teleturnieju, a to oznacza aż 60 emocjonujących odcinków, emitowanych od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN. Nie zabraknie niespodzianek i nowości!

Fani zachwyceni powrotem "The Floor"

W komentarzach pod nowym postem Mikołaja Roznerskiego szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od zachwyconych fanów. Widzowie "The Floor" i talentu Roznerskiego już nie mogą się doczekać na nowe odcinki teleturnieju. Nie zabrakło też komplementów dla aktora.

No nareszcie nadszedł ten wyczekiwany dzień. Obecność przed TV obowiązkowa

Mikołaj wyglądasz świetnie. Lubię Cię oglądać zawsze uśmiechniętego - piszą internauci

A Wy, będziecie oglądać nowe odcinki "The Floor"?

