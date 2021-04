Mikołaj Roznerski ostrzega swoich fanów. Gwiazdor "M jak miłość" nagrał zaskakujący apel "Ja już się nie mogę denerwować"!

Mikołaj Roznerski opublikował na Instagramie zaskakujące nagranie, w którym ostrzega swoich fanów. Gwiazdor „M jak miłość” dostał od Internautów wiadomości, że ktoś podszywa się pod niego w sieci. Ta sytuacja bardzo zdenerwowała aktora. Udało mu się w porę ostrzec swoich fanów?

Mikołaj Roznerski ostrzega swoich fanów przed oszustami, którzy podszywają się pod niego!

Serialowy Marcin Chodakowski z „M jak miłość” w jednej z instagramowych relacji zdecydował się ostrzec swoich fanów, przed osobą, która w sieci podszywa się po niego. Ta sytuacja bardzo zdenerwowała aktora i mówiąc o całej sprawie nie mógł powstrzymać emocji. Okazuje się, że w sieci pojawił się profil założony przez kogoś, kto się podaje za niego i przesyła fanom zaskakujące wiadomości.

Zdenerwowałem się! Ja już się nie mogę denerwować, bo już już jestem starszym panem! Nie mogę już, potem musze oddychać, głęboko, głęboko. Po co się mam tak denerwować? - mówi Marcin Roznerski

Wygląda na to, że Mikołaj Roznerski bardzo przejął się całą sytuacją i radzi swoim obserwatorom, co robić, kiedy otrzymają taką wiadomość. Aktor potwierdził, że ma tylko jeden oficjalny profil i nie planuje kolejnego, a nawet jeśli się zdecyduje ogłosi to na oficjalnym koncie!

Po prostu blokujcie (...), co się podają za mnie i usiłują od was wyłudzić cokolwiek. (...) Jedyny oficjalny profil to jest ten profil! I jak powstanie jakiś inny profil to się dowiecie właśnie na tym profilu! Bardzo wam dziękuję, że to zgłaszacie i że mnie o tym informujecie! - dodał aktor.

Oszustwa internetowe to prawdziwa plaga. Okazuje się, przestępcy wykorzystują znane nazwiska gwiazd i zakładaja fałszywe konta, które pomagają im wyłudzać dane osobowe i pieniądze. Trzeba zachować ostrożność!

Zobacz także: Kolejny dramat u Izy i Marcina w "M jak miłość"! Chodakowski będzie miał dowód na zdradę żony!?

Instagram / mjakmilosc.official

Gwiazdor "M jak miłość" postanowił ostrzec wszystkich swoich fanów, aby nie dali się nabrać oszustowi. Oszustwa w mediach społecznościowych również z udziałem gwiazd to już prawdziwa plaga.