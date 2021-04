Kolejny dramat u Izy i Marcina w "M jak miłość"! Chodakowski będzie miał dowód na zdradę żony!?

Iza ma już dosyć scen zazdrości Marcina i chce za wszelką cenę, aby jej rodzina była nadal razem, dlatego podejmie zaskakującą decyzję, która ma jej pomóc w ratowaniu małżeństwa. Niestety, to tylko pogorszy sytuacją, a w „M jak miłość” dojdzie do kolejnego dramatu! Zrozpaczona Iza postanowi odejść z pracy i będzie miała nadzieję, że to załagodzi jej konflikt z mężem. Marcin odbierze to zupełnie inaczej i będzie pewny, że jego żona w ten sposób potwierdziła swój romans! To już koniec ich miłości?

Chodakowski w "M jak miłość" będzie miał dowód na zdradę żony!?

Szalejący z zazdrości Marcin zaprzepaści szansę na ratowanie rodziny? W trudną sytuację tej pary zaangażowana jest już prawie cała rodzina. Wydawało się, że po tym jak Bosaki trafił za kratki, a Aneta przemówiła Chodakowskiemu do rozsądku - Iza i Marcin w końcu się pogodzą. Niestety sytuacja dalej wygląda dramatycznie, a Chodakowska podejmuje koleją próbę ratowania małżeństwa. Spróbuje po raz ostatni?

Załamana Iza jest gotowa zrezygnować z pracy, aby całkowicie pozbyć się ze swojego życia Michała Ostrowskiego. Czy Marcin doceni ten krok? Wygląda na to, że będzie musiała jeszcze raz przemyśleć tę decyzję, bo Chodakowski odbierze ją jako potwierdzenie zdrady. Czy zazdrość zniszczy ich małżeństwo? Tego dowiemy się już w połowie kwietnia!

To już koniec ich małżeństwa? Widzowie znów chcą oglądać szczęśliwych Chodakowskich!

Maja i Szymek za wszelką cenę chcą pogodzić rodziców. Uda im się?