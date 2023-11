1 z 4

Adriana Kalska to prawdziwa szczęściara! Gwiazda "M jak miłość" już od kilku miesięcy tworzy szczęśliwy związek z Mikołajem Roznerskim, którego Polki pokochały za rolę w hitowym serialu Telewizyjnej Dwójki. Tysiące fanek wzdycha do przystojnego aktora, ale on głośno przyznaje, że jego serce jest już zajęte właśnie przez Adrianę Kalską.

W najnowszym wywiadzie Mikołaj Roznerski nie ukrywa, że w swoim życiu kieruje się pewnymi zasadami w kontaktach z kobietami. Czy właśnie dzięki temu rozkochał w sobie Adrianę Kalską? Zobaczie, co powiedział! Jak aktor traktuje kobiety?

