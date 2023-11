Mikołaj Roznerski pożegnał się z widzami serialu „M jak miłość” po zakończeniu zdjęć do nowego sezonu. Teraz cała serialowa rodzina Chodakowskich będzie mogła udać się na zasłużone wakacje. To nowy zwyczaj na planie najpopularniejszego serialu na antenie TVP2. Niemal wszyscy aktorzy po zakończeniu zdjęć do kolejnego sezonu publikują zdjęcie z planu i żegnają się z fanami. Mikołaj Roznerski, mówiąc „do zobaczenia” pokazał zdjęcie z Izą, Szymkiem i Mają, którą zastąpiła nowa aktorka.

To my w emce wybraliśmy się już na wakacje ????????☺️???? A na nowe przygody tych czworo zapraszamy już od września . Do zobaczenia się z Państwem - napisał aktor na Instagramie.

Okazuje się, że zdjęcie wywołało krytyczne komentarze, aż zareagował sam Roznerski. Zobaczcie, o co chodzi...

"Nowa Maja" nie pasuje do roli?

Już od dawna wiadomo, że w „M jak milość” pojawi się nowa Maja. Laura zastąpiła Annę Wierzchoń i zobaczymy ją już w pierwszym odcinku nowego sezonu serialu. Mikołaj Roznerski pokazał nowe zdjęcie z serialowymi dziećmi Izy i Marcina, a w komentarzach zawrzało. Zdaniem niektórych Internautów nowa dziewczynka wygląda niemal jak rówieśniczka Stasia, który gra w serialu Szymka.

Mają za chwile będzie starsza od Szymona.... - napisała jedna z fanek serialu.

To nie pierwszy tego typu komentarz, już pod pierwszym zdjęciem "nowej Mai" Internauci pisali, że jest za duża do tej roli:

Maja chyba za szybko urosła

No z ta Maja to was poniosło

Teraz Mikołaj Roznerski postanowił odpowiedzieć na komentarz fanki serialu i zdecydował się wyjaśnić sprawę wieku dziewczynki.

Jest to nie możliwe bo mała Laura grająca Maje ma 2,5 roku i jest dużą dziewczynką???? A Stachu to już ma prawie 5 ???????? - napisał aktor.

Sądzicie, że w ten sposób zakończy tę dyskusję?

Iza i Marcin wkrótce wezmą ślub?

