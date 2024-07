1 z 8

Polscy celebryci coraz chętniej pokazują swoje ciała w rozbieranych sesjach. Nagie sesje zdjęciowe mają za sobą już m.in.: wokalista grupy Volver Mariusz Totoszoko, czy przystojniak z "M jak miłość" Maciej Jachowski. Panowie swoje wdzięki prezentowali na łamach "EksMagazynu", który ma być damskim odpowiednikiem "Playboy'a".

W najnowszym numerze gazety swoje ciało postanowił pokazać Mikołaj Rey, kucharz arystokrata znany z pierwszej edycji "MasterChefa". Mężczyzna niewątpliwie był jedną z barwniejszych postaci kulinarnego show, dlatego nie dziwi nas fakt, że postanowił skorzystać ze swoich 5 minut sławy i wziął udział w zabawnej sesji.

Rey niestety nie może pochwalić się umięśnionym ciałem, co jego poprzednicy, przez co całość sesji wygląda niestereotypowo. Uczestnik "MasterChefa" na zdjęciach ma jedynie kultowy fartuch, pokazuje swoje pośladki oraz owłosioną klatkę piersiową. Może taka naturalność jest bardziej atrakcyjna dla kobiet, niż wymuskane, naoliwione torsy profesjonalnych modeli? Porównajcie: Ale on ma ciało! Aktor "M jak miłość" rozebrał się w magazynie