Stefano Terrazzino powrócił na parkiet „Tańca z Gwiazdami” po kilkuletniej przerwie, tworząc ponownie duet z Justyną Steczkowską. Ich taniec odbył się podczas finału 17. edycji programu, emitowanego na antenie Polsatu. Występ wywołał ogromne emocje zarówno wśród jurorów, jak i publiczności, stając się jednym z wyjątkowych momentów całego wieczoru.

Czy Stefano Terrazzino wróci na stałe do "Tańca z Gwiazdami"?

Stefano Terrazzino to prawdziwy rekordzista jeśli chodzi o "Taniec z Gwiazdami". Pojawił się w roli tancerza aż w 13 edycjach, a na swoim koncie ma cztery "Kryształowe Kule". Ostatni raz na parkiecie tanecznego show Stefano zatańczył w 2021 roku, kiedy partnerował Izabeli Małysz.

Rok później zobaczyliśmy go w programie, ale w nowej roli i był odpowiedzialny za pracownię krawiecką, w której powstają stroje dla uczestników. Jak wiadomo, tancerz z wykształcenia jest krawcem i ukończył technikum krawieckie, a nawet pracował dla teatru w Mannheim, gdzie szył stroje, a dopiero potem zdecydował, że taniec jest jego największą pasją.

W „Tańcu z Gwiazdami” Terrazzino tańczył m.in. z Kingą Rusin, Agatą Kuleszą, Anetą Zając, Agnieszką Sienkiewicz, Justyną Steczkowską, Katarzyną Tusk czy Katarzyną Glinką. W rozmowie z Jastrząb Post, tancerz przyznał, że jubileuszowa edycja programu wywołała w nim niespodziewane emocje. Choć nie padła konkretna deklaracja, Terrazzino nie wyklucza powrotu do programu i tajemniczo dodaje: "Zobaczymy":

Dzisiaj te emocje mnie zaskoczyły, że tak mi było dobrze znowu. Ja myślałem, że już zamknąłem ten temat, a ta edycja jubileuszowa dużo uruchomiła, taki taniec w sobie. Kto wie. Musiałaby być jakaś wyjątkowa sytuacja. (...) Zobaczymy - powiedział Stefano Terazzino w rozmowie z Jastrząb Post.

Spektakularny występ Stefano Terrazzino w finale „Tańca z Gwiazdami”

W finale 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” niespodzianek nie brakowało. Zanim poznaliśmy zwycięzców, na parkiecie pojawili się Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino, dając taneczny popis. Jak wiadomo, para już wcześniej podbiła serca widzów tanecznego show, kiedy razem wystąpili w 6. edycji ponad 18 lat temu. Teraz znów pokazali umiejętności na najwyższym poziomie, a widzowie byli zachwyceni i w komentarzach obsypali ich komplementami.

Czyżby Stefano Terrazzino faktycznie myślał o powrocie do "Tańca z Gwiazdami"? Chcielibyście go jeszcze zobaczyć na parkiecie?

Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino dali taneczny popis w "Tańcu z Gwiazdami"! Co za show, fot: Wojciech Olkusnik/East Warszawa

