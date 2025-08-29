W miniony czwartek, 28 sierpnia, podczas wieczornych prób do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2025 w Radomiu doszło do tragicznego wypadku. W czasie wykonywania manewrów akrobatycznych rozbił się samolot F-16 należący do 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego i zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że w katastrofie zginął pilot maszyny, major Maciej Krakowian. Śmierć pilota wstrząsnęło całą Polską, a dziś o jego tragicznej śmierci mówią wszyscy. Jeszcze miesiąc temu Maciej Krakowian cieszył się z ogromnego sukcesu.

Kim był major Maciej Krakowian? Miesiąc temu zdobył ważną nagrodę

35-letni major Maciej "Slab" Krakowian był zasłużonym pilotem Sił Powietrznych RP. Służył w lotnictwie przez 17 lat. Był instruktorem-pilotem w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach oraz dowódcą elitarnego zespołu pokazowego F-16 Tiger Demo Team Poland. Krakowian był absolwentem Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie, a następnie kontynuował naukę w Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Colorado Springs. Uczestniczył w licznych ćwiczeniach międzynarodowych, a jego doświadczenie obejmowało ponad 1400 godzin nalotu, z czego około 1200 w kokpicie F-16.

Kilka tygodni temu major Krakowian osiągnął ogromny sukces. Polak wziął wówczas udział w międzynarodowych pokazach lotniczych Royal International Air Tattoo (RIAT) 2025 w Wielkiej Brytanii. Podczas imprezy Maciej Krakowian otrzymał prestiżową nagrodę "As the Crow Flies Trophy", którą przyznaje publiczność za najlepszy pokaz lotniczy.

Publiczność przyznała nagrodę za mój solowy pokaz, ale to zasługa całego zespołu. Bez ich wsparcia nie byłbym w stanie w pełni zaprezentować swoich umiejętności i możliwości samolotu. To niezwykle cenna nagroda, bo przyznawana przez widzów. Taki odbiór dodaje skrzydeł i motywuje do dalszego rozwoju portal Wojsko Polskie cytował wówczas majora Macieja Krakowiana.

Pokazy lotnicze Air Show 2025 odwołane po śmiertelnym wypadku

W związku z tragedią organizatorzy podjęli decyzję o natychmiastowym odwołaniu Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2025. Wydarzenie miało się odbyć 30 i 31 sierpnia i zgromadzić tysiące widzów z Polski i zagranicy. Tegoroczna edycja miała być jedną z największych w historii.

Organizatorzy Air Show w Radomiu zapowiedzieli zwrot środków za zakupione bilety, ale internauci apelują, aby pieniądze trafiły do rodziny zmarłego pilota. Po tragedii w Radomiu opublikowano komunikat, a fani ruszyli z komentarzami.

