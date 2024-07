22 lipca Agnieszka Radwańska wzięła ślub ze swoim ukochanym, Dawidem Celtem. Nie da się ukryć, że był to ślub sezonu! Tenisistka zachwyciła ślubnymi kreacjami (Polecamy: Agnieszka Radwańska miała aż trzy suknie ślubne! Która najładniejsza? ZDJĘCIA), a kwota wydana na jej wesele robi nie mniejsze wrażenie (przeczytaj więcej: Wiemy, ile kosztował ślub Agnieszki Radwańskiej! Ta kwota robi ogromne wrażenie). Teraz zgodnie z tradycją Agnieszka Radwańska i jej mąż obchodzą miesiąc miodowy. Jak go spędzają?

Reklama

Nietypowy miesiąc miodowy Agnieszki Radwańskiej

Po weselu pary często wyjeżdżają w podróż poślubną, by móc się sobą nacieszyć. Ale nie Agnieszka Radwańska i Dawid Celt! Jak informuje se.pl, Agnieszka Radwańska... wróciła na kort! Tenisistka musiała nadrobić zaległości po problemach ze zdrowiem i po weselu. Przygotowuje się bowiem do turnieju w kanadyjskim Toronto, który startuje 7 sierpnia. Potem nie będzie lżej! Okazuje się, że chwilę później będzie walczyć w amerykańskich turniejach: w Cincinnati (14 sierpnia), New Haven (20 sierpnia) oraz w Nowym Jorku US Open (28 sierpnia). Agnieszka Radwańska będzie musiała więc odłożyć podróż poślubną na jesień!

Zobacz: Agnieszka Radwańska opowiedziała o swojej teściowej! Czy ma z nią dobry kontakt?

Zobacz także

Przeczytaj też: "Tym razem trzymałam język za zębami!" Przyjaciółka Radwańskiej komentuje wpadkę przed ślubem

Agnieszka i Dawid pobrali się 22 lipca w Krakowie

Agnieszka Radwańska zamiast lecieć w podróż poślubną... wróciła na kort!

Reklama