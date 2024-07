Program „The Voice of Poland” do tej pory prowadził Hubert Urbański, jednak w ostatnim odcinku, obok gospodarza pojawiła się piękna blondynka, Magdalena Mielcarz. Modelka, która kilka miesięcy temu powróciła do świata show-biznesu dzięki udziałowi w „Top Model” znowu będzie pojawiać się w telewizji. I to za niezłą sumkę…

Jak informuje „Fakt”, za poprowadzenie muzycznego show, na koncie Mielcarz pojawi się 50 tysięcy złotych!

Dla celebrytki która kilka miesięcy temu zdradziła, że planuje nagrać własną płytę, występy w programie są świetną formą promocji własnego nazwiska.

Uważacie, że Magdalena Mielcarz sprawdziła się w roli prowadzącej?