Anna Lewandowska dwa razy w roku organizuje obozy, na którym uczestniczki trenują i uczą się, jak się zdrowo odżywiać. Widać fanów Lewandowskiej przybywa, bo na zimowy obóz, który zacznie się 30 stycznia 2016 roku, 100 miejsc sprzedało się w jedną godzinę! Sama Lewandowska nie mogła w to uwierzyć.

UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC NA ZIMOWY OBÓZ 2016!????

Nie dowierzam... W ciągu 1 godziny rozeszło się blisko 100 miejsc na obóz w#dojostarawieś Cieszę się i dziękuję za zainteresowanie - to oznacza jedno... Chyba muszę pomysleć o dodatkowym terminie na lato???????? Tym co się udało zapisać... do zobaczenia 30 stycznia! Już nie mogę się doczekać