Anna Lewandowska na Instagramie pochwaliła się swoim strojem na randkę ze słynnym mężem Robertem. Fani pochwalili, życzyli Ani dobrej zabawy, ale też zauważyli coś innego. I na tym szczególe skoncentrowali się w komentarzach…

Anna Lewandowska często pokazuje swoim fanom na Instagramie przygotowane przez siebie potrawy, ćwiczenia, ale też zdradza niektóre szczegóły życia prywatnego. Możemy ją zobaczyć na stadionie, w restauracji, czy - tak jak w czwartek - tuż przed wyjściem na randkę…

Ania sfotografowała się w czarnej mini i wysokich kozakach. Ale fanów zainteresowało bardziej tło…

Inni mieli jednak odmienne zdanie:

To nie dom, to szpital .. Chłodno

I jeszcze:

Zobacz także

Jak potrzebujesz malowania itd to daj znać

A Wam podobają się białe ściany w mieszkaniu Lewandowskich?

...????????????????with @_rl9 #dinner #date #healthyplanbyann #AnnaLewandowska

A photo posted by Anna Lewandowska (@annalewandowskahpba) on Oct 29, 2015 at 10:12am PDT