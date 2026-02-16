13 lutego 2026 roku media obiegła porażająca informacja - Bożena Dykiel nie żyje. Wiadomość o śmierci jednej z najbardziej cenionych polskich aktorek przekazał ksiądz Andrzej Luter, bliski przyjaciel środowiska artystycznego.

Pierwsze szczegóły pogrzebu Bożeny Dykiel

W ostatnich latach Bożena Dykiel zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jak wyznała w jednym z wywiadów, długo lekceważyła symptomy poważnej wady serca. W 2017 roku doszło do dramatycznego wydarzenia - aktorka zemdlała na planie serialu "Na Wspólnej". To właśnie ten moment zmusił ją do wycofania się z życia zawodowego. Od tamtej pory publiczność widywała ją coraz rzadziej.

Rzeczniczka ZASP, Ludwika Sieczkowska, potwierdziła, że pogrzeb Bożeny Dykiel będzie miał charakter państwowy. To wyjątkowe wyróżnienie zarezerwowane dla najwybitniejszych postaci polskiej kultury. Ostatnie pożegnanie aktorki zostanie zorganizowane z pełnym majestatem i szacunkiem. Jednak zarówno data, jak i miejsce uroczystości pozostają nieznane.

Nie znamy jednak daty ani miejsca uroczystości - przekazała Sieczkowska w rozmowie z 'Faktem'.

Pogrzeb Bożeny Dykiel - państwowa ceremonia i niepewność co do miejsca pochówku

Rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Jędrzejowski również w rozmowie z "Faktem", potwierdził, że pogrzeb Bożeny Dykiel będzie miał państwowy charakter. Pytany o możliwość pochówku na Powązkach Wojskowych, gdzie spoczywają wybitni Polacy, nie zaprzeczył takiej ewentualności. Podkreślił, że ostateczna decyzja zależy od rodziny zmarłej. Ministerstwo czeka na informacje dotyczące daty i miejsca uroczystości, by móc zaplanować odpowiedni przebieg pożegnania.

Niepewność co do miejsca pochówku tylko potęguje emocje wśród bliskich i fanów aktorki. Powązki Wojskowe to miejsce szczególne, zarezerwowane dla największych autorytetów i zasłużonych dla ojczyzny. Czy Bożena Dykiel spocznie właśnie tam? Na tę odpowiedź czekają wszyscy, którzy chcą osobiście oddać jej hołd. Warto przypomnieć, że podobną procedurą objęto niedawno zmarłego Edwarda Linde-Lubaszenkę. Jego pogrzeb także zaplanowano jako państwowy, jednak szczegóły organizacyjne ustalane są w ścisłym porozumieniu z rodziną.

Kariera Bożeny Dykiel. Kim była wybitna aktorka, którą żegna cała Polska

Bożena Dykiel na zawsze zapisała się w historii polskiego kina i teatru. Swoją zawodową drogę rozpoczęła na przełomie lat 60. i 70. w Studenckim Teatrze Satyryków. Jej sceniczne kreacje na deskach Teatru Narodowego, w tym legendarna rola w "Balladynie" Adama Hanuszkiewicza, przyciągały tłumy widzów.

Na wielkim ekranie debiutowała w 1971 roku w filmie "Uciec jak najbliżej". Przełomem była jednak rola Kasi w "Weselu" Andrzeja Wajdy, która otworzyła jej drzwi do największych produkcji. Bożena Dykiel grała w takich filmach jak "Ziemia obiecana", "Znachor", "Przesłuchanie" czy "Wyjście awaryjne". Ogromną popularność zdobyła dzięki serialowi "Na Wspólnej", gdzie przez lata wcielała się w postać Marii Zięby.

Bożena Dykiel nie żyje - co dalej z pożegnaniem ikony polskiej kultury?

Choć pogrzeb Bożeny Dykiel będzie miał państwowy charakter, data i miejsce pozostają niewiadome. Decyzja w sprawie lokalizacji w tym czy aktorka spocznie na Powązkach Wojskowych leży w rękach jej najbliższych. Tysiące Polaków czeka na informacje, aby móc pożegnać artystkę, która przez ponad pół wieku zachwycała i wzruszała publiczność.

