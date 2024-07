73-letni Mick Jagger powitał na świecie swoje ósme dziecko! Artysta doczekał się czwartego syna. Matką dziecka jest 29-letnia amerykańska balerina Melanie Hamrick. Pozostałe dzieci wokalisty The Rolling Stones są w wieku od 17 do 45 lat. Ma je z czterema różnymi kobietami.

Zagraniczne media donoszą, że Mick i Melanie nie są razem:

"To jest bardzo przeciętny związek, widują się od czasu do czasu i naprawdę lubią swoje towarzystwo. Nie mieszkają razem i nie planują tego. Ale Mick będzie z zaangażowaniem opiekował się dzieckiem. Są rozmowy o kupieniu domu dla Melanie" - mówi osoba z otoczenia wokalisty The Rolling Sonesdla serwisu ContactMusic.