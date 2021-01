Michelle Morrone z "365 dni" jest zakochany?! Zapytany o dziewczynę... zdecydował się ją pokazać! 

Michelle Morrone dzięki roli Massimo w "365 dniach" zyskał popularność na całym świecie. W ciągu kilku miesięcy liczba jego obserwujących zwiększyła się o ponad 11 milionów! Taką popularnością mogą pochwalić się naprawdę światowe gwiazdy. Uroda przystojnego Włocha spędza sen z powiek zauroczonym w nim fankom. Nic dziwnego, że ciągle pytają o jego sprawy sercowe... Filmowy Massimo wreszcie odpowiedział, czy jego serce jest zajęte. Przy okazji pokazał wybrankę, co rozbawiło internautów. Zobaczcie dlaczego!

Michelle Morone jest zakochany?

Aktualnie do Michelle Morrone z "365 dni" wzdychają fanki na całym świecie. Tak ogromnemu gronu odbiorców dał się poznać dzięki kontrowersyjnej roli Massimo w ekranizacji erotyku Blanki Lipińskiej. Film "365 dni" zdobył nagrodę za największy sukces frekwencyjny w polskich kinach na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Również na światowym Netflixie pobił wszelkie rekordy, plasując się na 1. miejscu w rankingu najchętniej oglądanych filmów na platformie.

Michelle Morrone wzbudzał emocje już od samego początku. Wtedy wiadomo było, że jego serce jest wolne, chociaż aktor posiada już dwóch synów Marcusa i Brando, ze związku z Rouby Saadeh. Aktor rozwiódł się z żoną po czterech latach małżeństwa w 2018 roku. Od tego czasu pozostają w przyjaznych stosunkach. Michele Morrone dziś niewiele zdradza na temat swojego życia prywatnego. Czy ma dziewczynę? To pytanie, które bardzo nurtuje jego miłośników, więc wreszcie postanowił na nie odpowiedzieć! Aktor odpowiadał na pytania obserwujących za pośrednictwem Instagrama. Jedna z fanek zapytała go o to, czy jego serce jest zajęte. Odpowiedział:

Oczywiście. Dzień dobry kochanie... - powiedział pokazując w kamerze popiersie Fridy Kahlo, które stoi u niego w domu

No cóż... Chyba wszystko jasne!

Michelle Morone odpowiedział na pytania fanów, czy ma dziewczynę. Ta odpowiedź z pewnością jednocześnie rozśmieszy i ucieszy jego wielbicielki.

Michelle Morrone czyli Massimo Toricelli z "365 dni"wciąż jest do wzięcia!