Michele, nie boisz się, że w Polsce zostaniesz zaszufladkowany w roli amanta?

M.M.: Zanim dostałem rolę Massima, grałem wiele różnych postaci, np. uzależnionego od narkotyków ćpuna. Do tej roli zapuściłem włosy i schudłem 10 kilogramów. Kocham swoją pracę również za to, że dzięki niej mogę być kimś, kim nigdy nie byłem i nie będę. Marzę, by obsadzano mnie w różnorodnych i wymagających rolach. Chciałbym kiedyś zagrać osobę transpłciową.

Zawsze podkreślasz, że twoją najważniejszą życiową rolą jest bycie tatą. Jak wychowujesz synów?

M.M.: Staram się spędzać z nimi możliwie jak najwięcej czasu. Nie oczekuję, że będą perfekcyjni i nie stawiam im wygórowanych wymagań. Jeśli pewnego dnia któryś z nich przyjdzie do mnie i powie: „Tato, jestem gejem, zakochałem się w mężczyźnie”, to też będzie OK! Dla mnie miłość ma wiele odcieni. Chciałbym, żeby i Marcus, i Brando mieli pasje, dzięki którym spełnią swoje marzenia i będą czuli, że żyją pełnią życia.

Który z chłopców jest bardziej do ciebie podobny z charakteru?

M.M.: Starszy, który ma pięć lat, jest kompletnie inny! Do tego stopnia, że czasem się zastanawiam, czy na pewno jest mój (śmiech). To pedant i perfekcjonista. Wstaje, sam ściele łóżko, myje zęby i nigdy nie wyjdzie w nieuprasowanych ubraniach. Jest poważny i dość powściągliwy w wyrażaniu uczuć. Drugi jest za to totalnym wariatem! Uwielbia chodzić na bosaka i grać na ukulele. Ciągle chodzi brudny, ale uśmiechnięty i oczywiście bije się w szkole z kolegami. Zupełnie jak ja w jego wieku!

I jak to się skończyło? Jesteś gwiazdą kina erotycznego! (śmiech)

M.M.: O nie! Ten projekt to nie tylko erotyka! To historia głębokiej miłości między kobietą a mężczyzną. Przy okazji – kino na światowym poziomie.

A.M.S.: Fakt, takiego kina w Polsce jeszcze nie było, a my chcemy rozpalać emocje!

