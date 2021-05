W środę wyłoniono pierwszych dziesięciu finalistów Eurowizji 2021 - Norwegię, Izrael, Rosję, Azerbejdżan, Maltę. Litwę, Cypr, Szwecję, Belgię oraz Ukrainę, a kolejnych poznamy już dziś. Podczas drugiego półfinału swój talent zaprezentuje między innymi Rafał Brzozowski, który w tym roku na arenie międzynarodowej reprezentuje Polskę. Choć mało kto wierzył w sukces naszego muzyka, a eksperci surowo ocenili "The Ride". wygląda na to, że nie wszystko stracone. Rafał Brzozowski dostanie się do finału Eurowizji 2021? Gwiazdor właśnie otrzymał ogromne wsparcie i to ze strony Michele'a Morrone'a z "365 dni"! Bożyszcz kobiet zachwycił się piosenką "The Ride" i zachęca do głosowania na Rafała Brzozowskiego!

Eurowizja 2021: Michele Morrone słucha piosenki Rafała Brzozowskiego

Michele'a Morrone nikomu nie trzeba przestawiać. Przystojny Włoch, który wcielił się w rolę Massimo w ekranizacji kontrowersyjnej powieści Blanki Lipińskiej - "356 dni" - zdobył serca kobiet, a na samym Instagramie obserwuje go ponad 12 milionów internautów! Właśnie tam międzynarodowy gwiazdor postanowił wesprzeć Rafała Brzozowskiego i jego występ na Eurowizji 2021.

Wróciłem do Polski. Od jakiegoś czasu wielu z was oznacza mnie przy piosence tego gościa o imieniu Rafał, "The Ride". Teraz bierze on udział w konkursie Eurowizji. To bardzo fajna piosenka, w klimacie lat 80. To bardzo dobra piosenka. Teraz będzie na Eurowizji 2021. Ludzie, kiedyś ja miałem marzenie i teraz czuję, że chcę pomóc innemu artyście. Europo, po prostu głosujmy na Rafała - mówił na swoim InstaStory.

Michele Morrone nagrał serię filmików, w których odsyła swoich obserwatorów do piosenki Rafała Brzozowskiego "The Ride", a następnie pokazał, jak sam jej słucha! Widać, że utwór faktycznie wpadł mu w ucho i jak sam przyznał, uważa, że jest bardzo dobry. Myślicie, że dzięki wsparciu ze strony Michele'a Morrone'a reprezentant Polski zdobędzie większą ilość głosów i przejdzie do finału Eurowizji 2021? Mocno trzymamy za to kciuki!

Gdzie zobaczymy występ Rafała Brzozowskiego na Eurowizji 2021?

Choć przez chwilę wszyscy obawiali się, że z powodu wykrycia przypadku zakażenia koronawirusem w ekipie Rafała Brzozowskiego, nie będziemy mogli zobaczyć reprezentanta Polski na półfinałowej scenie Eurowizji 2021, piosenkarz otrzymał negatywny wynik testu. Oznacza to, że gwiazdor ze swoją piosenkę "The Ride" wystąpi na drugim półfinale Konkursu Piosenki Eurowizji już dziś, a całe show będziemy mogli oglądać o godzinie 21. w TVP1.

Sądzicie, że z takim wsparciem Rafał Brzozowski ma szansę na finał Eurowizji 2021?

