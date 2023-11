Cała trójka jutów Michel Moran, Ania Starmach i Mateusz Gessler już weszli na plan, by kręcić odcinki nowego "MaterChefa Juniora". Z tej okazji spytaliśmy Michela Morana jak, wygląda u niego Wigilia. Okazuje się mistrz kuchni na ten dzień zamyka swoją restaurację w Warszawie - Bistro de Paris i świętuje z rodziną. Przy jego wigilijnym stole zasiada żona Halina i jej dzieci z wnukami. Niewiele osób wie, że Michel jest już poczwórnym dziadkiem.

Halina sprawiła, że wykonałem duży skręt w życiu, ale czuję, że sunie ono po odpowiednich torach. Moje dzieci mieszkają za granicą, ale dzięki dzieciom mojej żony stałem się szczęśliwym dziadkiem. Ostatnio zabraliśmy z Haliną trzech wnuków do Alicante na weekend. To była wielka przyjemność pokazać im kraj, z którego pochodzę. Bo moi rodzice przyjechali do Paryża właśnie z Hiszpanii", mówi Michel.