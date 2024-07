Michał Figurski walczy o powrót do zdrowia. Jego rehabilitacja po wylewie, które przeszedł w połowie września, może potrwać nawet kilkanaście miesięcy.

Czy Michał Figurski wróci do pracy?

Na to pytanie nikt dzisiaj nie zna odpowiedzi. Stacja Polsat News, w której Michał prowadził do tej pory program „WidziMiSię" znalazła już zastępstwo. Michał wciąż jest w szpitalu. Musi teraz liczyć na wsparcie najbliższych. Wśród tych osób są: jego siostra Ola, jego obecna dziewczyna Jagna Błażejewska, a także... była żona Odeta Moro. Choć para rozwiodła się rok to Odeta razem z córką Sonią odwiedzają często Michała w szpitalu.

Stoję u jego boku i pomogę mu w każdej sytuacji. On o tym dobrze wie! - mówi „Fleszowi" Moro.

Jak czytamy w najnowszym numerze magazynu "Flesz" parę wiąże nadal mocno wspólne dziecko, a także wspólne... kredyty! Odeta i Michał nie zdążyli po rozwodzie zrobić podziału majątku. A nagle dziennikarz ciężko zachorował. Odeta będzie musiała wziąć teraz zapewne na swoje barki większość ich wspólnych finansowych zobowiązań i być może jeszcze pomóc byłemu mężowi po powrocie ze szpitala do domu. Figurski będzie pod stałą opieką lekarzy do końca roku w szpitalu przy ul. Banacha. Ostatnio po raz pierwszy od czasu wybudzenia ze śpiączki farmakologicznej zamieścił z wpis na swoim profilu na Facebooku - chciał w ten sposób gorąco podziękować polskiej służbie zdrowia za uratowanie mu życia.



Trzymamy kciuki za dziennikarza i jego szybki powrót do zdrowia!

