W spektaklach wystawianych w teatrze Michała Żebrowskiego pojawia się prawdziwa elita gwiazd - Małgorzata Socha, Anna Dereszowska, Kuba Wojewódzki, Barbara Kurdej-Szatan i wiele innych. Wydawać się może że Tetar 6. PIętro również z racji idealnej lokalizacji (ma siedzibę w Pałacu Kultury i Nauki) finansowo pokrywa wszystkie wymagania aktora. Tymczasem jest zupełnie inaczej.

W rozmowie z miesięcznikiem "Forbes" Żebrowski podsumował ostatni rok działalności Teatru 6. Piętro, i trochę ponarzekał:

- Udało mi się to, co zaplanowaliśmy, ale finansowo daleko mi do satysfakcji. Gdybyśmy mieli kolejne sceny, moglibyśmy grać znacznie więcej. Głównie inne gatunki. To, że nie mamy nowej sali, bardzo nas ogranicza.