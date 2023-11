1 z 4

Co wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość"? Fani z pewnością nie mogą doczekać się kolejnej odsłony serialu, który wróci na antenę Telewizyjnej Dwójki w poniedziałek, 27 sierpnia. Jak już wiemy, w nowym sezonie pożegnamy się z Markiem Mostowiakiem, Andrzeja Budzyńskiego czeka ostra walka z Karoliną, a Kinga i Piotrek będą szykować się na narodziny bliźniaków. A co wydarzy się w życiu Joasi i Wojtusia? Jak informuje portal superseriale.se.pl w 1379 odcinku, który zobaczymy we wtorek, 28 sierpnia, okaże się, że syn Wojtuś ma poważne problemy... Chłopcu pomoże Michał Ostrowski!

Zobaczcie, co dokładnie wydarzy się w 1379 odcinku "M jak miłość"!

