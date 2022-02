Michał Wiśniewski może pochwalić się naprawdę liczną rodziną. Muzyk ma za sobą aż 4 małżeństwa i jest tatą piątki dzieci. Z Polą Wiśniewską Michał ożenił się dwa lata temu, doczekali się się synka Falco Amadeusa. Fani zgodnie przyznają, że dawno nie widzieli, by Michał Wiśniewski był tak szczęśliwy, widać, że między muzykiem a jego żoną jest ogromna miłość i namiętność. Czy to możliwe, żeby para zdecydowała się na kolejne dziecko? Pola dała do zrozumienia fanom, że tak właśnie jest...

Żona Michała Wiśniewskiego w ciąży? Pokazała nagranie

Pola i Michał Wiśniewscy wspaniale odnajdują się w roli rodziców. Pola także z poprzednich związków ma czwórkę dzieci, a więc razem małżeństwo wychowuje aż 9 potomków! Najstarsi z nich są już pełnoletni, a najmłodszy to Falco Amadeus, syn pary, który niedawno świętował 1. urodziny! Michał i Pola niemal codziennie podkreślają, jak bardzo są ze sobą szczęśliwi!

Przy tak pokaźniej gromadce dzieci, fani nie spodziewaliby się, że para planuje kolejne dziecko. Aż do dziś... Pola Wiśniewska na swoim Instagramie opublikowała nagranie. Użyła do tego filtra na Instagramie obrazującego test ciążowy i krótką informację:

- Dziewczynka w drodze!

Pola Wiśniewska oznaczyła na dodatek swojego męża, dodając mnóstwo zaskakujących emotikonów, prezentujących na przykład świętowanie. Czy to oznacza, że żona Michała Wiśniewskiego jest w ciąży? Tak naprawdę nie wiadomo, może to rodzaj zabawy, którym chciała rozbawić swojego męża, albo zasugerować mu, że chciałaby mieć z nim jeszcze córkę... Jednak poważna mina Poli dała fanom do myślenia. Czy to naprawdę możliwe, by para spodziewała się drugiego dziecka?

Jak na razie Michał Wiśniewski nie odniósł się do zaskakującego nagrania żony. Może faktycznie Falco Amadeus będzie miał jeszcze jedną siostrę? Choć patchworkowa rodzina Michała Wiśniewskiego budzi wśród fanów mieszane emocje, to trzeba przyznać, że muzyk wspaniale radzi sobie w roli taty i każde z jego dzieci czuje się kochane i ważne. O fenomenie swojej rodziny opowiedziała Fabienne Wiśniewska, córka muzyka z małżeństwa z Mandaryną, która przyznała, że choć jej rodzina nie jest standardowa to jest pełna miłości i nikt nie ma do siebie o nic żalu. Michał Wiśniewski z pewnością poradziłby sobie witając na świecie kolejne dziecko!

Myślicie, że Pola Wiśniewska naprawdę jest w ciąży?