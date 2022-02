Fabienne Wiśniewska o życiu w patchworkowej rodzinie: "Dzieci Poli zawsze mogą liczyć na moją pomoc"

Fabienne Wiśniewska jest drugim dzieckiem Michała Wiśniewskiego z jego małżeństwa z Mandaryną. Córka muzyka cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów a w swoich mediach społecznościowych może pochwalić się sporą liczbą obserwujących. Fabienne często pojawia się także w mediach społecznościowych swojego taty. Z rodzinnych zdjęć wynika, że córka muzyka ma fantastyczny kontakt z całą swoją rodziną, a także z dziećmi żony Michała. Jak poradzić sobie z patchworkową rodziną? Czy da się mieć dobry kontakt ze wszystkimi? Fabienne udzieliła wyczerpującego wywiadu, w którym opowiedziała o swoich bliskich.

Fabienne Wiśniewska o relacjach z rodziną: "wszyscy dbają o to, żebyśmy trzymali się razem"

Michał Wiśniewski może pochwalić się naprawdę liczną rodziną. Muzyk ma za sobą 4. nieudane małżeństwa, a dwa lata temu pochwalił się związkiem z ukochaną Polą, swoją 5 żoną, z którą doczekał się już synka Falco Amadeusa. Muzyk ma także dzieci z poprzednich małżeństw: Fabienne i Xaviera ze związku z Mandaryną, a także dwie córki z małżeństwa z Anną Świątczak, Vivienne i Ettienette. 5. żona Michała Wiśniewskiego także ma 4 dzieci z poprzedniego związku. Choć muzyk nie raz musiał radzić sobie z ogromną krytyką za liczne śluby i rozwody, to artysta udowadnia, że zawsze warto walczyć o miłość, a rodzina patchworkowa może być naprawdę szczęśliwa!

Fabienne Wiśniewska, która była gościnią portalu "cozatydzien.pl" opowiedziała szczerze o swoich rodzinnych relacjach. Córka Michała Wiśniewskiego przyznała, że wie, iż nie każda rodzina w takiej sytuacji aż tak by się lubiła i trzymała razem. Zdjęcie, które opublikował Michał Wiśniewski z pierwszych urodzin Falco Amadeusa wzbudziło ogromne emocje. Muzyk udowodnił, że cała rodzina świetnie się dogaduje!

-Teraz mój najmłodszy brat, Falco, obchodził urodziny. Wszyscy pojawiliśmy się u taty i wspólnie świętowaliśmy. Mimo że każdy z nas mieszka gdzieś indziej, pod koniec dnia zawsze jesteśmy dla siebie. I nie chodzi tylko o moje rodzeństwo. Nawet dzieci Poli, które nie są ze mną spokrewnione, zawsze mogą liczyć na moją pomoc. Jestem dla nich. Wspólnie tworzymy tę jedną rodzinę. To dobrze prosperuje. Jest dobrze poukładane - przyznała Fabienne.

Zobacz także: Michał Wiśniewski świętuje 14. urodziny najmłodszej córki, Vivienne! Podobna do taty?

Fabienne przyznała, że wie, iż wiele rodzin, w których jest przyrodnie rodzeństwo nie zawsze ma ze sobą dobre relacje. Zazwyczaj jest tak dlatego, że w rodzinach są wzajemne żale, czasem zazdrość. Najstarsza córka Michała Wiśniewskiego przyznała, że wśród jej bliskich nie ma takich emocji:

- Z tego co słyszę od innych ludzi, którzy też mają przyrodnie rodzeństwo, nie wszyscy mają takie relacje. Nie wiem w sumie, od czego to zależy. Może od dojrzałości? Nie zastanawiam się, czy jesteśmy pełnym rodzeństwem, czy przyrodnim. Nie myślę o tym, czy nasze mamy się lubią, czy nie lubią, chociaż akurat mamy to szczęście, że się bardzo lubią. Po prostu jesteśmy rodziną. Zresztą nawet gdyby nasze mamy się nie lubiły, a my mielibyśmy złe stosunki z tatą – nie ma to żadnego wpływu na naszą relację jako rodzeństwo - zdradza Fabienne w rozmowie z "Cozatydzien.pl"

m_wisniewski1972

Fabienne przyznała także, że ma bardzo dobry kontakt z Polą, aktualną żoną swojego taty. Dla córki muzyka najważniejsze jest bowiem szczęście jej taty i dlatego od początku starała się mieć z jego ukochaną Michała Wiśniewskiego dobrą relację:

- Wszyscy mamy z Polą dobre stosunki. W tym wszystkim chodzi o to, żeby tata był szczęśliwy. Nic więcej mnie nie interesuje. Chcę, żeby czuł się dobrze i żeby ktoś go dobrze traktował. Jeśli z Polą jest mu dobrze, to czemu nie? Nie zastanawiam się nad tym, czy powinnam ją lubić, czy nie. Dobrze im jest razem, ja się z tego powodu cieszę, więc dbam o to, żeby nasza relacja też była w porządku.

Fabienne odniosła się także do dobrych stosunków swojej mamy z Anną Świątczak. Obie panie są byłymi żonami Michała Wiśniewskiego a śmiało można powiedzieć, że są jak przyjaciółki!

- Tak, to jest bardzo dobry duet. Mają takie poczucie humoru, że czasem, jak żartują, to śmieją się tylko we dwie. Często jest tak, że kobiety nie lubią kolejnej żony swojego byłego męża. Ich to nie dotyczy. Mają super kontakt, świetnie się dogadują. Uważam, że to super. Szkoda marnować życie na grzebanie w przeszłości.

mat. prasowe Polsat

Zobacz także: Pola Wiśniewska pokazała urocze nagranie z Falco. Na drugim planie jej dzieci

Fabienne Wiśniewska w tym roku miała studniówkę, na której nie zabrakło jej mamy, brata, ale także żony Michał Wiśniewskiego, Poli. Córka artysty pomału wchodzi już w dorosłość i może liczyć na wsparcie swojej licznej rodziny. Fabienne Wiśniewska ma 18 lat i planuje kształcić się na Akademii Sztuk Pięknych. Córka Mandaryny i Michała Wiśniewskiego podkreśla, że jest dumna ze swoich rodziców, z tego, że potrafią zawsze cieszyć się życiem, a przyszłość zostawiają za sobą. Dzięki ich podejściu tak nietypowa sytuacja rodzinna zmieniła jest tak naprawdę piękna i wyjątkowa dla ich dzieci:

- Trzeba iść do przodu, a nie patrzeć na to co było. Niektórym rodzinom nie zależy na tym, żeby dzieci utrzymywały ze sobą kontakt. Zdarza się, że mama mówi: „A te dzieci to są takie i takie”. U nas wszyscy dbają o to, żebyśmy trzymali się razem. Uważam, że to niesamowite. Mało jest osób, które potrafią puścić przeszłość w niepamięć, oddzielić ją grubą kreską i żyć tak, żeby wszystkim było jak najlepiej - przyznaje Fabienne w rozmowie z "Cozatydzien.pl"