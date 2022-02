Michał Wiśniewski z żoną na filmowej premierze. Pola Wiśniewska przyćmiła inne gwiazdy? 

Michał Wiśniewski opublikował na Instagramie zdjęcie ze swojego wesela. Zaledwie kilka dni temu lider zespołu "Ich Troje" i jego piąta żona świętowali pierwszą rocznicę ślubu. Artysta pokazał wówczas romantyczną fotkę, na której całował ukochaną Polę. Teraz w sieci pojawiło się wyjątkowe zdjęcia z ich wesela, które odbyło się w pandemii koronawirusa. Michał Wiśniewski zdradził, jak wyglądała impreza! Michał Wiśniewski wspomina swoje wesele Michał i Pola Wiśniewscy już od blisko dwóch lat tworzą szczęśliwy związek. Początkowo zakochani nie pokazywali w sieci wspólnych zdjęć, ale dziś już nie ukrywają swojej miłości. Lider zespołu "Ich Troje" i Pola wzięli ślub nieco ponad rok temu, a kilka miesięcy temu na świecie pojawił się ich syn, Falco Amadeus. Piąty ślub Michała Wiśniewskiego był skromny, a panna młoda miała na sobie delikatną, dopasowaną suknię z odkrytymi plecami. Ceremonia była jak każda - przepełniona miłością. Każda ceremonia zaślubin jest przepełniona miłością, jeżeli jest uczciwa - Michał Wiśniewski zdradził po ślubie w rozmowie z portalem plejada.pl. Teraz Michał Wiśniewski pokazał swoim fanom na Instagramie zdjęcie ze swojego wesela, które ze względu na obostrzenia wprowadzone przez pandemię koronawirusa odbyło się w bardzo małym gronie. Na fotografii widać, że zakochani bawili się we własnym domu. 👰🤵🥰Nie wiem co na to @weddingdreamcom ale czasami musi wystarczyć takie wesele. 👸🤴 Dwoje gości, dobry gramofon📀 oraz wymiana pocałunków😘 i myśli. I tak było. Może mniej znaczy więcej? #ciaglewniawpatrzony #nienabogato #natrzezwo @wisniewska_pola #pandemia- napisał Michał Wiśniewski. Jak na zdjęcie zareagowali fani wokalisty? - No po prostu pięknie ❤️ wspomnienia bogatsze niż po tradycyjnym...