Sprawa Michała Wiśniewskiego zainteresowała całą Polskę. Wielokrotnie zdarzało się, że celebryci za dość poważne występki dostawali kary, jakie możemy uznać za łagodne. W przypadku lidera Ich Troje coraz więcej osób zaczyna się zastanawiać, czy muzyk na pewno jest winny. Nowe światło na problemy gwiazdora rzucił dokument na kanale Krzysztofa Stanowskiego.

Sam autor dokumentu o liderze Ich Troje i jego sprawie związanej ze SKOK Wołomin, Mariusz Zielke przyznał, że początkowo nie wierzył w zapewnienia gwiazdora o swojej niewinności. Jednak po zebraniu materiałów do filmu, zmienił zdanie. Niedawno Michał Wiśniewski zabrał głos po głośnym śledztwie na kanale Krzysztofa Stanowskiego. Możemy się spodziewać, że afera z muzykiem będzie interesowała coraz więcej internautów.

Zobacz także: Pola Wiśniewska bladym świtem ogłosiła takie wieści. „Marzenia się spełniają”

W rozmowie z mediami Michał Wiśniewski nie ukrywa, że nie miał głowy do interesów i trwonił pieniądze. W przeszłości stracił 40 milionów złotych, a dzisiaj ponosi konsekwencje swoich działań. Jednak podkreśla, że nikogo nie oszukał i nie przywłaszczył fortuny. Wielokrotnie zaznaczył, że obecnie nic nie ma. Na łamach serwisu Plejada dodał, że może liczyć na głodową emeryturę.

W mojej ocenie system emerytalny jest przestarzały i wkrótce przestanie działać. To jest tak stara instytucja, że już dawno powinna zostać gruntownie zreformowana, co nie jest możliwe, bo jest niewygodna politycznie. Dopóki nasze pieniądze będą przerzucane z worka do worka, to jakieś ochłapy do nas trafiają. Natomiast jakie ja mam szanse na emeryturę? Pomijam oczywiście fakt, że wyliczono mi około 200 zł miesięcznie

– zdradził Michał Wiśniewski.