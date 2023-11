Ostatnio życie Michała Wiśniewskiego przechodzi istne zatrzęsienie. Gdy wróciło widmo afery sprzed lat i zapadł niekorzystny dla niego wyrok sądu, wybuchł niemały skandal. Żona lidera Ich Troje próbuje subtelnie dawać znać, że staje po stronie ukochanego, a najnowszym nagraniem może nawet doprowadzić go do łez wzruszenia.

Pola Wiśniewska pokazała wymowne nagranie

Przypomnijmy, że kilka dni temu polskie media zdominowała informacja o tym, że Michał Wiśniewski został skazany! Sprawa dotyczy afery sprzed lat, gdy to muzyk miał wyłudzić od firmy SKOK Wołomin pożyczkę na 2,8 miliona złotych, "przedstawiając nierzetelną dokumentację w celu uzyskania pożyczki" i "podając nierzetelne dane dotyczące dochodów poręczyciela".

Michał i Pola Wiśniewscy

Podczas ostatniej rozprawy sąd uznał Michała Wiśniewskiego za winnego i skazał go na karę 1,5 roku pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 60 tys. złotych oraz pokrycie kosztów sądowych, wynoszących 20 tys. złotych. Wyrok jednak jest nieprawomocny, a wokalista zapowiedział, że zamierza się od niego odwołać. Tymczasem oczy wielu Polaków zwróciły się w stronę jego żony, dla której sytuacja jest naprawdę trudna.

Pola niewiele mówi o sprawie, ale na Instagramie daje wymowne sygnały o tym, że zamierza trwać u boku męża i wspierać go w ciężkich chwilach. Teraz wrzuciła na InstaStory filmik, przedstawiający jedno z jej najmłodszych dzieci. Zwróciła się do fanów z pytaniem, czy jest to Noel, czy może Falco, a my patrzymy na coś zupełnie innego.

Michał i Pola Wiśniewscy

Chłopiec ma na ubranku napis: "My daddy is my hero", czyli po przetłumaczeniu: "Mój tatuś jest moim bohaterem". Ciekawe, że Pola zdecydowała się opublikować dokładnie to nagranie akurat w takim momencie. Być może w taki sposób chciała pokazać swoje poparcie dla ukochanego. Co również interesujące, wrzuciła na Instagram nowe zdjęcie, opatrzone niemniej wymownym podpisem.

Prędzej czy później nadchodzi wiosna. Tak jest w życiu ze wszystkim. Trzeba po prostu być cierpliwym - czytamy.