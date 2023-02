Michał Wiśniewski przekazał smutną wiadomość: "Odszedł członek naszej rodziny"

Michał Wiśniewski przeżywa bardzo trudne chwile. Lider zespołu "Ich Troje" opublikował na Instagramie poruszający wpis, w którym żegna swoją ukochaną ciocię, która w przeszłości była jego zastępczą mamą. Michał Wiśniewski pokazał swoim fanom zdjęcia pani Marii. Mama zastępcza wokalisty zmarła w wieku 97 lat. Sprawdźcie, co napisał o niej Michał Wiśniewski. Michał Wiśniewski żegna zastępczą mamę Michał Wiśniewski za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazuje swoim fanom nie tylko radosne chwile, ale również trudne momenty w jego życiu. Niestety, tym razem wokalista zespołu "Ich Troje" przekazał swoim fanom bardzo smutną wiadomość o śmierci bardzo bliskiej mu osoby. Okazuje się, że nie żyje pani Maria, która była dla Michała Wiśniewskiego zastępczą matką. 🖤🖤🖤Kochana Ciociu Marysiu, to był straszny rok. Odeszło wielu bardzo bliskich ludzi. 😔😢Zawsze wydawało mi się, że jesteś niezniszczalna. 9️⃣7️⃣ lat to zacnie ale za krótko dla tych co pozostają w smutku i żalu za Twoje dobre serce ❤️ i poświęcenie. 11 listopada będzie mi się zawsze przede wszystkim kojarzył z urodzinami mojej zastępczej mamy 1986-1987- napisał na Instagramie. W dalszej części wpisu Michał Wiśniewski wspomina swoją ukochaną ciocię. Artysta wzruszającymi słowami żegna panią Marię. Wychowywałaś zresztą nie tylko mnie. Zawsze żyłaś dla innych. Wielu dobrych rad nie posłuchałem ale będę je przekazywał dalej swoim dzieciom. Z twoich pamiętników dowiedzą się jak można być porządnym człowiekiem po niewolniczej pracy w III Rzeszy i 50 latach przy maszynach włókienniczych w robotniczej Łodzi. Kocham Cię bardzo i pilnuj mi taty. Do zobaczenia kochana! #miariapiotrowska #mama #brakujenamciebie😧 #żałoba #niezapomnęotobie. ...