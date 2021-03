Michał Wiśniewski po raz pierwszy pokazał twarz najmłodszego synka - Falco Amadeusa! Fani: "Cały Michał"! 

Michał Wiśniewski pokazał pierwsze zdjęcia Falco Amadeusa! Maluch ma już miesiąc, więc tata postanowił pochwalić się swoim piątym dzieckiem. Niedawno artysta po raz pierwszy pokazał zdjęcie ze swoją żoną Polą, na którym jej twarz nie jest zakryta. Teraz fani wreszcie mogą podziwiać również owoc ich miłości - małego Falco Amadeusa. Przy okazji Michał Wiśniewski potwierdził przypuszczenia, że chłopiec otrzymał imię po austriackim piosenkarzu Falco.

Michał Wiśniewski pokazał twarz syna!

Falco Amadeus przyszedł na świat na początku lutego. Michał Wiśniewski bardzo przygotowywał się na ten moment i dbał o to, by wszystko było gotowe dla maluszka. Żartował nawet, że tak późne tacierzyństwo bardzo go odmłodziło. Gdy Falco się urodził, gwiazdor nie omieszkał podzielić się wesołą nowiną ze światem, jednak nie pokazał twarzy dziecka. Dopiero teraz możemy zobaczyć już uśmiechającego się małego Falco. Michał Wiśniewski wzruszył fanów, bo zdjęcie synka umieścił wśród czterech innych, obrazujących jego czwórkę dzieci w tym samym, niemowlęcym wieku.

Out of the dark - Into the light! Mam na imię Falco od idola mojego taty 🎶 🥰 Nie, nie mógłbym się nazywać Świętopełek, bo nie pasowałbym do reszty ferajny - parafrazuje synka Michał.

Artysta zapewnia, że maluszek jest zdrowy i wspaniale się rozwija. Fani są zachwyceni:

Podobny do tatusia 👍😎 Sama słodycz! ❤️ Gratulacje dla Rodziców, cudowny Synuś Widać podobieństwo do Pana 😍 Mały Xavier - zachwycają się fani.

Faktycznie trudno nie dostrzec ogromnego podobieństwa synka do Michała Wiśniewskiego. My także dołączamy się do licznych gratulacji i życzymy Falco dużo zdrówka!

Zobacz także: Michał Wiśniewski ma pięcioro dzieci, tak jak Ostrowska-Królikowska. Zobaczcie najliczniejsze rodziny w show-biznesie

Zdjęcia małego Falco i jego rodzeństwa rozczuliły fanów.

Instagram

Michał Wiśniewski wyjaśnił, że jego piąte dziecko nie mogło dostać mniej oryginalnego imienia niż czwórka jego dzieci.

Instagram

Michał Wiśniewski jest szczęśliwym tatą piątki dzieci.