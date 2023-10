Pola Wiśniewska sprawiła Michałowi Wiśniewskiemu gwiazdkowy prezent, o którym artysta najwyraźniej zapomniał i... otworzył go dopiero teraz, kilka dni po Bożym Narodzeniu. Na Instagramie jego żony pojawił się krótki filmik, na którym widać piękny moment rozpakowywania upominku. Widać, że wokalista grupy Ich Troje wprost nie może się doczekać, by zobaczyć, co kryje pakunek. Pospiesznie rozrywa papier prezentowy i po chwili rzuca się na Polę, by dziesiątkami pocałunków podziękować jej za świąteczny upominek.

Michał Wiśniewski na uroczym filmiku żony. Tak podziękował jej za prezent

Pola i Michał Wiśniewscy stworzyli udany małżeński duet. Ich związek jest pełen miłości i zrozumienia, co obydwoje podkreślają w różnych swoich wypowiedziach. Jednak ogrom uczuć, którymi się darzą, widać także na prezentowanych przez nich nagraniach, którymi dzielą się w mediach społecznościowych. Właśnie Pola Wiśniewska pochwaliła się fanom kolejnym z nich. Na krótkim filmiku widzimy Michała Wiśniewskiego, uradowanego swoim świątecznym prezentem, który otworzył ze sporym poślizgiem. Otwiera go pospiesznie i biegnie do ukochanej z pocałunkami.

- Trzy dni czekałem na ten prezent, tak mi po prostu zależało strasznie na tym! Teraz nie mogę się po prostu doczekać. To jest prezent od mojej żonki, moja piżamka lexingtona, Boże, kochanie, jak ja się nie mogę doczekać! Kochanie, kocham Cię, bardzo Ci dziękuję! Boże, mua, mua, mua - muzyk niemal rzuca się na żonę i zacałowuje ją.

- Wiesz, jak ja uwielbiam piżamy, mua, mua, mua. I jakie ja mam spodenki do tego - egzaltuje się Wiśniewski.

Instagram/@wisniewska_pola

Pocałunkom pewnie nie byłoby końca, gdyby żona nie przywołała Michała Wiśniewskiego do porządku:

- Już starczy, bo ostrość straciłam - stwierdziła, śmiejąc się.

Wtedy też gwiazdor stanął spokojnie i z zadowoleniem na ustach zaprezentował to, jak dobrze prezentują się kraciaste spodnie od piżamy. To krótkie wideo Pola Wiśniewska opisała jednym zdaniem:

- Kiedy mąż przypomina sobie o prezencie kilka dni po świętach - napisała.

Instagram/@wisniewska_pola

Na filmik z wokalistą Ich Troje oczywiście trzeba patrzeć z przymrużeniem oka, bo gwiazdor deklarował wcześniej, że nie przywiązuje zbytniej uwagi do prezentów. W jednym z wywiadów Michał Wiśniewski przekazał także, że nie kupuje prezentów swoim dzieciom, bo dba o ich codzienne potrzeby. Dodał wtedy jednak, że tą osobą, która w ich patchworkowym domu dba o to, by każdy dostał jakiś drobiazg, jest jego żona, Pola. Filmik, który opublikowała, jest tego koronnym dowodem.

