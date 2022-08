Michał Wiśniewski nie zaprosił Dominiki Tajner na 25-lecie "Ich Troje". Muzyk się tłumaczy, a była żona odpowiada! 

Dominika Tajner ma żal do Michała Wiśniewskiego? W minioną sobotę w Mrągowie odbył się wielki jubileusz "Ich Troje". Z okazji 25-ecia zespołu na scenie razem z Michałem Wiśniewskim zaśpiewały m.in. Justyna Majkowska, Anna Świątczak oraz Doda. Pod sceną Michała Wiśniewskiego wspierała jego ukochana żona, Pola. Wśród publiczności zabrakło jednak Dominiki Tajner. Była żona artysty publicznie skomentowała brak zaproszenia na imprezę!

Dominika Tajner komentuje brak zaproszenia na jubileusz "Ich Troje"

W miniony weekend Michał Wiśniewski miał powody do radości. Lider "Ich Troje" w Mrągowie świętował 25-lecie swojego zespołu. Michał Wiśniewski wystąpił w duecie z Dodą i razem z Justyną Majkowską zaśpiewał wielki hit sprzed lat "Wypijmy za to". Na widowni nie mogło zabraknąć również Poli, żony lidera "Ich Troje"- zakochani publicznie wyznali sobie miłość!

Co ciekawe, tuż przed rozpoczęciem jubileuszu głos zabrała Dominika Tajner, która przez kilka lat była menedżerką "Ich Troje". Była żona Michała Wiśniewskiego nie ukrywała zaskoczenia brakiem zaproszenia do Mrągowa.

Za parę minut zaczyna się kolejny jubileusz Ich Troje w Polsacie. Trzymam za was mocno kciuki, chociaż muszę przyznać, że doszło do lekkiego faux pas, ponieważ ja ten zespół prowadziłam sześć lat, z tego co dobrze pamiętam, a na jubileusz zaproszona nie zostałam. Mam nadzieję, że to jakieś głupie przegapienie. Tak czy inaczej, Michał, Jacek, Ania, trzymam za was mocno kciuki- Dominika Tajner wyznała podczas relacji na InstaStories.

Michał Wiśniewski już odpowiedział byłej żonie!

Michał Wiśniewski w rozmowie z reporterem portalu Pomponik skomentował zarzut byłej żony i zdradził, dlaczego Dominika Tajner nie otrzymała zaproszenia na jubileusz "Ich Troje".

Dziwnie to zabrzmi, ale to jest bardzo niewdzięczna rola, zapraszanie byłych żon na swój jubileusz. Dominika, ja mam nadzieję, że bierzesz to pod uwagę. Kiedy śpiewasz piosenkę dla swojej żony, to jest mega niefajne. Dla mnie najważniejsze jest samopoczucie Poli i mam nadzieję, że czuła się dobrze. (...) Ja z Dominiką mogę się w każdej chwili zobaczyć i ona o tym bardzo dobrze wie- Michał Wiśniewski powiedział dla pomponik.pl.

Tłumaczenie lidera "Ich Troje" nie przekonało jednak Dominiki Tajner! Była żona Michała Wiśniewskiego odpowiedziała mu w relacji na InstaStories.

Michał, gadasz trochę głupoty, bo po pierwsze — nie jesteś sam w zespole Ich Troje. Ja tym zespołem zajmowałam się sześć lat. Śpiewa z tobą jedna była żona, jeszcze niedawno śpiewała druga była żona. Poza Magdą i tu się zgadzam, że nie miałeś z nią kontaktu. Mnie zapewniałeś, że zawsze możemy na siebie liczyć, kolegujemy się i tak dalej. Ale to w ogóle nie o to chodzi. I pewnie bym nie przyjechała, bo nie mam specjalnie czasu- mówiła Dominika Tajner. Ale jednak uważam, że niezaproszenie mnie jako osoby, która zajmowała się i poświęciła się temu zespołowi przez sześć lat, to takie trochę niesmaczne i trochę małe faux pas, jak dla mnie. Nie czuję się absolutnie urażona, obrażona, ale musiałam to nagrać, bo twoi fani trochę mnie do tego zmotywowali- dodała.

Myślicie, że Dominika Tajner powinna otrzymać zaproszenie na jubileusz "Ich Troje"?

