Michał Wiśniewski pokazał na Instagramie wyjątkowe zdjęcie ukochanej żony i opublikował wzruszający wpis, w którym komentuje swoje piąte małżeństwo. Okazuje się, że Pola Wiśniewska wzięła udział w seksownej sesji zdjęciowej, a lider zespołu "Ich Troje" postanowił pochwalić się swoim szczęściem. Żona Michała Wiśniewskiego wygląda obłędnie! Michał Wiśniewski pochwalił się piękną żoną Michał i Pola Wiśniewscy tworzą szczęśliwy związek już od 2,5 roku. Para powiedziała sobie "tak" w 2020 roku i był to już piąty ślub dla lidera zespołu "Ich Troje". Początkowo zakochani nie pokazywali wspólnych zdjęć, ale dziś coraz częściej możemy zobaczyć ich romantyczne fotki i nagrania. Ostatnio Michał Wiśniewski w rozmowie z naszą reporterką przyznał, że jego żona unika show-biznesu i nie chce pokazywać się publicznie. Teraz jednak dumny mąż postanowił pochwalić się swoim szczęściem! Wokalista pokazał piękne zdjęcie żony i pięknie skomentował swój związek. Zobacz także: Jak mieszka Michał Wiśniewski? Lider "Ich troje" to prawdziwy kolekcjoner! Michał Wiśniewski pokazał bardzo seksowne zdjęcie, na którym jego żona pozuje w białej marynarce, pod którą założyła czarną bieliznę. Lider "Ich Troje" w szczerym wpisie zdradził, że to właśnie o swoim związku z Polą będzie śpiewać w najnowszej piosence! 🎤nagrałem kilka szczerych słów o moim już 2,5 letnim związku i relacji pomiędzy 5-krotnym tatą i 5-krotną mamą. Obserwuję swoją miłość 🥰 nie mogąc się się nadziwić z jaką dojrzałością podchodzimy do wspólnej przyszłości. Z mojej strony mógłbym powiedzieć: lepiej późno niż wcale, ale i tak wydawało mi się, że każdy kolejny dzień będzie walką o następny....