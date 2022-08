Pola Wiśniewska kibicowała Michałowi Wiśniewskiemu z publiczności podczas 25-lecia "Ich Troje". Moment, w którym wyznali sobie miłość był najbardziej wzruszającą chwilą z całego jubileuszu. Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska po koncercie po raz pierwszy zapozowali razem na ściance. Nie brakowało pocałunków i czułości. Koniecznie musicie zobaczyć te zdjęcia.

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska całują się na ściance

Zespół "Ich Troje" świętował swój jubileusz 25-lecia koncertem w Mrągowie. Podczas widowiska Michał Wiśniewski zaśpiewał w duecie z Dodą. Jednak najbardziej wyczekiwanym gościem była Justyna Majkowska, najpopularniejsza wokalistka "Ich Troje". Jak za dawnych lat, Michał Wiśniewski flirtował z Justyną Majkowską na scenie, śpiewając "Wypijmy za to'. To była jednak tylko sceniczna kreacja, prawdziwe wyznanie miłości, skierował do Poli Wiśniewskiej, swojej żony, która kibicowała mu z publiczności. Widzowie mogli zobaczyć romantyczne życzenia żony Michała Wiśniewskiego z okazji jubileuszu zespołu, a także moment, w którym Michał Wiśniewski wyznał miłość Poli Wiśniewskiej ze sceny. Tuż po koncercie zakochani w sobie małżonkowie zapozowali na ściance.

VIPHOTO/East News

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska nie szczędzili sobie czułości na ściance. Fotoreporterzy byli świadkami ich pocałunków. Muzyk, mówiąc o ukochanej żonie, wzruszył się nawet na scenie. Zobaczcie ich romantyczne zdjęcia.

VIPHOTO/East News

To był debiut Poli Wiśniewskiej na ściance. Chociaż ma już za sobą pierwsze publiczne wyjście z mężem na jedną z premier w teatrze, muzyk powtarzał, że show-biznes to nie jest jej świat. Tym razem z okazji 25-lecia "Ich Troje" nie mogło jej jednak zabraknąć. To właśnie z tej okazji zdecydowała się stanąć z Michałem Wiśniewskim na ściance po raz pierwszy.

VIPHOTO/East News

VIPHOTO/East News

VIPHOTO/East News