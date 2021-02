Michał Wiśniewski ma gigantyczną rodzinę, lecz ostatnią żoną się nie chwalił. Do teraz! Zobacz, jaka jest piękna!

Michał Wiśniewski bardzo chronił prywatność swojej pierwszej żony. Do tej pory nigdy nie pokazał jej twarzy. Jeśli wrzucał zdjęcie na Instagram, to zawsze w maseczce. Teraz oboje postanowili to zmienić i Michał Wiśniewski pokazał zdjęcie żony, zamieszczając pod nim żart. Wokalista „Ich Troje” doskonale wie, że miliony Polaków, chciało zobaczyć, jak wygląda jego ukochana.

Jak wygląda Pola Wiśniewska - piąta żona Michała Wiśniewskiego?

Michał poznaje swoją pierwszą żonę Magdę Femme w klubie karaoke. W 1996 roku wzięli ślub cywilny, a ich świadkiem był Jacek Łągwa, z którym Michał stworzył zespół „Ich Troje”. Pięć lat później niestety Magda Femme odeszła z zespołu i rozpoczęła solową karierę i wtedy też zakończyło się jej małżeństwo z Michałem. Po tym rozstaniu Michał poznał Mandarynę, a tak naprawdę Martę Mandrykiewicz, utalentowaną tancerkę. Ich ślub był jedną z najbardziej efektownych ceremonii – na dalekiej północy Szwecji, w scenerii lodowych zamków, w Kirunie. Miłość i wierność małżeńską ślubowali sobie w lodowym hotelu zbudowanym z 10 tysięcy ton lodu i 30 tysięcy ton śniegu, a ceremonię mogli oglądać widzowie programu „Jestem, jaki jestem”. Marta urodziła dwoje dzieci, ale mimo to nie udało się rodzenie przetrwać.

Trzecia żoną Michała była Anna Świątczak. Świat usłyszał o niej dzięki występowi w „Szansie na sukces”. W 2003 roku, po odejściu z „Ich Troje” Justyny Majkowskiej, Anna wygrała casting na wokalistkę. W 2006 roku para wzięła ślub cywilny, a po roku jeszcze raz ślubowała sobie miłość w jednym z kasyn w Las Vegas. Para ma dwoje dzieci. W październiku 2009 roku Ania wydała solowy album zatytułowany Aniqa. Podobno to było powodem rozpadu kolejnego związku Michała Wiśniewskiego.

Wtedy też szybko u boku Michała pojawiła się kolejna kobieta – Dominika Tajner-Idzik, córka Apoloniusza Tajnera, która sama była po rozwodzie i wychowywała wówczas 4-letniego syna. Wydawało się, że są dla siebie stworzeni. Niestety, rok temu para się rozstała. Ale Michał znów długo nie był sam! Przyznał, że na portalu randkowym poznał Polę z Warszawy, mamę czwórki dzieci. Pół roku temu wzięli skromny ślub w podwarszawskiej willi Michała Wiśniewskiego. Jedynie w obecności najbliższej rodziny. Kilka tygodni temu na świecie pojawił się ich pierwszy wspólny synek — dziewiąte dziecko w rodzinie – Falco Amadeus.

