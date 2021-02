Michał Wiśniewski pokazał pierwsze zdjęcie synka! "Niedospany z przyjemnością"

Michał Wiśniewski po raz piąty został ojcem. Lider i wokalista "Ich Troje" pod koniec stycznia powitał na świecie synka i nadał mu, jak zwykle, bardzo oryginale imię - Falco Amadeus. Teraz gwiazdor w końcu po raz pierwszy pokazał jego zdjęcie, a także zwierzył się, jak to jest przechodzić tacierzyństwo w wieku 50 lat! Fani ponownie nie mogli powstrzymać się od gratulacji.

Michał Wiśniewski pokazał pierwsze zdjęcie synka

Michał Wiśniewski i Pola, z którą muzyk pobrał się w kwietniu ubiegłego roku, w końcu powitali na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko. Zanim Falco Amadeus się zjawił, gwiazdor chętnie pokazywał przygotowania do nadejścia ich synka - skręcanie mebli, dziecięcy pokoik, a nawet zdjęcia USG! Wielu więc mógł zaskoczyć fakt, że kiedy dziecko się urodziło, Michał Wiśniewski nie opublikował wzruszającej fotografii z porodówki, ani jakiejkolwiek innej, na której moglibyśmy zobaczyć maleńkiego chłopczyka. Teraz jednak zaspokoił ciekawość fanów. Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie Falco Amadeusa Wiśniewskiego. Jak czuje się świeżo upieczony tata?

Tacierzyństwo w okolicach 50-tki jest czymś wyjątkowym. Dzięki kochanie @wisniewska_pola za to niezwykłe doświadczenie! Niedospany z przyjemnością

Cóż, jak widać maluch już daje popalić swoim rodzicom. Michał nie ukrywa, że późne tacierzyństwo na nowo go odmłodziło, a fani w dalszym ciągu składają liczne gratulacje:

- Niech wam rośnie synuś w zdrowiu i szczęściu bo co jak co ale trafił do fajnej rodzinki - Jeszcze raz ogromne gratulacje dla ciebie Michale i dla Poli. Niech synek chowa się zdrowo radośnie i szczęśliwie. Dużo zdrówka dla całej waszej rodziny

Wszystko wskazuje na to, że Michał Wiśniewski ma zamiar chronić prywatności swojego piątego dziecka, tak samo, jak jego mamy - o Poli, żonie gwiazdora, wciąż wiemy niewiele. Na fotografii opublikowanej przez lidera "Ich Troje" widzimy jedynie urocze małe, pomarszczone rączki Falco Amadeusa. Niemowlak póki co wyleguje się w otoczeniu pięknych pluszaków, w tym jednym, który jest spersonalizowany i ma na swoim miękkim brzuszku imiona chłopczyka! Wspaniały prezent. Jak myślicie, od kogo go dostał?

Gwiazdor i jego żona Pola z pewnością są przeszczęśliwi.

Michał Wiśniewski jest bardzo rodzinny. Artysta wcześniej miał trzy córki i jednego synka. Cóż, wesoła gromada właśnie się powiększyła.