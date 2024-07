Od niedawna Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Możliwe, że prowadzący "Pytanie na śniadanie" jednak nie są zachwyceni rozgłosem. Chociaż część gwiazd im pogratulowała, niektórzy dość krytycznie wypowiedzieli się na temat ich romansu. Suchej nitki nie zostawiła na Macieju Kurzajewskim jego była żona, Paulina Smaszcz. Ostatnio głos w tej sprawie zajął Michał Wiśniewski. Stanął w obronie prezenterów TVP?

Można byłoby sądzić, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poczują ulgę, gdy wreszcie ujawnią swój związek. Nie wszyscy jednak zamierzają cieszyć się ich szczęściem. Wielu internautów zarzuciło prowadzącym "Pytanie na śniadanie" kłamstwa i hipokryzję, a wspólne zdjęcie zrobione w Izraelu uznało za brak klasy. Ostatnio o ich relacji wypowiedział się Michał Wiśniewski.

Ogłosili coś, co dawno było wiadomo. Czy chcemy tracić na to czas? To jest ich życie. Nikogo nie da się zmusić do miłości - stwierdził lider Ich Troje.