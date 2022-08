Wielka niespodzianka dla wszystkich fanów zespołu Ich Troje! Na YouTubie pojawiła się zupełnie nowa wersja hitu "Wypijmy za to" nagrana z... Justyną Majowską, wokalistką i członkinią grupy w latach 2001-2003, czyli czasach największej popularności Ich Troje. Jak wyszło? Fani są podzielenie w ocenach Ich Troje z nową wersją "Wypijmy za to"! Hit "Wypijmy za to" pochodzi z bestsellerowej płyty Ich Troje - "Ad.4" wydanej w 2001 roku. Spekuluje się, że sprzedano ponad milion egzemplarzy albumu! Zespół z Michałem Wiśniewskiem na czele był numerem jeden na polskiej scenie - grali setki koncertów, występowali na największych festiwalach... Po prawie 3 latach Justyna Majkowska, ukochana wokalistka fanów, postanowiła opuścić grupę, by móc poświęcić się pracy pedagoga. Na scenie pojawia się sporadycznie - wzięła udział m.in. w jubileuszu Michała Wiśniewskiego z okazji jego 30 lat na scenie. Specjalnie dla fanów Majkowska zgodziła się nagrać nową wersję hitu "Wypijmy za to", a nawet wystąpić w dość kontrowersyjnym teledysku - w klipie pokazana jest historia kobiety, która spotyka się z różnymi mężczyznami w hotelach. Opinie fanów są skrajne: Jak dla mnie słabe, za mało Justyny i Michała. To nie te klipy, co robiło Ich Troje dwadzieścia lat temu Stara wersja piosenki była zajebiście seksowna, a to jest jakiś żart. Pierwszy cringe tego roku. Inni piszą: Justyna zawsze była najlepsza i najlepiej brzmiała z Michałem Czy tylko ja mam ciary jak śpiewa Justynka? Wspaniały powrót do przeszłości! Sami posłuchajcie, jak im to wyszło! Justyna Majkowska wystąpiła w klipie Ich Troje gościnnie. Zespół nie zmienia składu i są to wciąż: Agata Buczkowska, Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa....