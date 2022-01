Michał Wiśniewski znów ma powód do dumy. Tym razem przez młodszą córkę, Etiennette! 

Nie tylko Vivienne ale również Etiennette Wiśniewska ma muzyczny talent! Właśnie wypuściła swój #hot16challenge2, do którego nominował ją tata, Michał Wiśniewski . Nastolatka sama napisała tekst, a w nim nawiązała nawet do twórczości Czesława Niemena. Czy jej rap zawstydził dorosłych twórców? Koniecznie zobaczcie jak jej poszło. Zobacz także: Córka Michała Wiśniewskiego nagrała piosenkę! Będzie hit? Posłuchaj! Córka Michała Wiśniewskiego. Etiennette Wiśniewska w #hot16challenge2 Niedawno w sieci pojawił się pierwszy teledysk najmłodszej córki Michała Wiśniewskiego Vivienne. Teraz przyszedł czas na Etiennette, która przyjęła wyzwanie do #hot16challenge2 i pokazała jak rapuje. Pewnie myślisz, że bez myśli, ważne sprawy za zabawy pusta kartka, pusta głowa, że to wszytko to mi lata, że to taty małolata, że nie umiem, nie rozumiem, nie odbieram…Śliwka w kompot, wiśnia z cukrem, daj mi chwilę, zobacz puchnie moja głowa od tych hejtów jadowitych, nie nawinę wam "how dare you" tylko spytam ilu jest tu, ponoć dobrej woli ludzi wielu więcej - rapuje Michał Wiśniewski podsumował twórczość córki słowami: Udźwignęłaś miłość do muzyki i nie tylko. Love U. Internauci też nie szczędzili komplementów: - Gratulacje Michał tak pięknie śpiewające córki! ❤ to pięknie 👌 - Możesz być dumny z córy. - Brawo! Super wyszło! Nie mogę się doczekać aż zrobi się o Tobie głośno! To wspaniałe że tacy artyści wciąż kiełkują w naszym kraju ❤️ - Wow... Eti jak Ty pięknie śpiewasz! ❤ Myślicie, że Etiennette spróbuje swoich sił w branży? Zobacz także: Dlaczego Michał Wiśniewski ukrył swój piąty ślub?...