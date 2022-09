To już pewne! Jesienią Michał Wiśniewski i jego żona Pola Wiśniewska ponownie staną przed ołtarzem! W kwietniu zakochani świętowali drugą rocznicę ślubu, ale zdecydowali się przeżyć ten wyjątkowy moment jeszcze raz. W rozmowie z "Party" para zdradziła, dlaczego chcą powtórzyć przysięgę małżeńską. Znana jest nie tylko data i miejsce uroczystości. Wiśniewscy wyjawili też, że będą mieli podwójny powód do świętowania! Jaki? Dlaczego Michał i Pola Wiśniewscy biorą drugi ślub? Pierwszy raz Michał Wiśniewski ożenił się z Polą w kwietniu 2020 roku. Wtedy jednak Michał Wiśniewski utrzymał swój ślub w tajemnicy przed opinią publiczną. Po pierwsze chciał uchronić żonę przed zainteresowaniem mediów, do którego wówczas wybranka jego serca nie była przyzwyczajona. Poza tym okoliczności tej uroczystości były dość nietypowe - para pobierała w środku pandemii koronawirusa, kiedy obostrzenia zabraniały organizowania uroczystości z udziałem wielu osób. Nasz ślub zbiegł się z początkiem pandemii, dlatego ze wszystkich planów związanych z tą uroczystością musieliśmy zrezygnować. Ostatecznie świętowaliśmy go w bardzo wąskim gronie, bez rodziny i przyjaciół - wspomina ten dzień Pola. Już wtedy Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska wiedzieli, że gdy tylko pandemia się skończy i świat wróci do normalnego funkcjonowania, będą chcieli ponownie zorganizować uroczystość, na którą zaproszą całą rodzinę i wszystkich przyjaciół, by wspólnie z nimi hucznie obchodzić ten dzień. I tak się stanie już jesienią! Wyświetl ten post na Instagramie ...