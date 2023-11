2 z 4

Według doniesień "Super Expressu" Michał Szpak w 2018 roku zarobił milion złotych! Na czym najwięcej zarabia muzyk? Na koncertach! Dziennik wylicza, że za jeden koncert Michał inkasuje 30 tysięcy złotych.

(...) przy 30 koncertach możemy mówić o 900 tys. zł, które zasiliły jego konto- czytamy w "SE".

Co prawda jest to kwota do podziału, ale to nie koniec jego źródeł dochodów!

