Postawiłeś na tej płycie na język angielski- mówił Wojewódzki. Czemu drzesz ryja po angielsku?

Drę ryja po angielsku dlatego, że nie przyszedł do mnie żaden polski tekst, który byłby na ten moment... - zaczął Michał Szpak. Było kilka polskich tekstów, ale to były teksty, które nie odpowiadały mojej estetyce, osobowości w tym momencie. W momencie kiedy numery od początku są pisane w języku angielskim to stwierdziłem ok. idziemy w to, nagrywamy w języku angielskim. (...) Chodziło o to, żeby utrzymać konkretny klimat tego albumu.