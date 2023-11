Michał Szpak w "Tańcu z gwiazdami"? Wokalista wystąpił w 13.edycji show, gdy "Taniec..." emitowany był jeszcze w stacji TVN i zajął 4.miejsce. Jego taneczną partnerką była Paulina Biernat, z którą Michał bardzo zaprzyjaźnił się na planie show, a ich znajomość trwa do dziś. Ostatnio paparazzi sfotografowali ich na spotkaniu w warszawskiej Hali Koszyki, gdzie oboje relaksowali się przy drinku. Media zaczęły sugerować, że była to randka, ale fani Michała i Pauliny wiedzą, że łączy ich jedynie przyjaźń, która trwa już osiem lat! Czy Michał chciałby wrócić do "Tańca z gwiazdami" i znów zatańczyć z Pauliną? Albo zaśpiewać, gdy ona będzie tańczyć ze swoim obecnym partnerem tanecznym Danielem Qczajem? Zobaczcie, co o powrocie Michała do "Tańca z gwiazdami" powiedziała w rozmowie z Party.pl sama Paulina Biernat.

Reklama

Zobacz także: TYLKO U NAS: Qczaj chciał odpaść z "Tańca z Gwiazdami"! Dlaczego?

Reklama

Pamiętacie jeszcze występy Michała w "Tańcu z gwiazdami"?