Już dziś wieczorem, 22 marca, zobaczymy kolejną odsłonę "Tańca z Gwiazdami". Niestety, dziś poznamy również nazwisko kolejnej gwiazdy, która pożegna się z programem. Do tej pory z tanecznego show odpadli: Anna Jagodzińska i Michał Jeziorowski, Dominika Tajner i Wojtek Jeschke oraz Czadoman i Walerija Żurawlewa.

Teraz przed nami kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami", w którym gwiazdy zaprezentują się w nowych tańcach. Nam udało się porozmawiać z Danielem Kuczajem, którego zapytaliśmy, jak czuje się przed kolejną odsłoną programu. Stresuje się przed odcinkiem na żywo? Jaki taniec zaprezentuje tym razem? Wiemy!

Daniel Kuczaj i Paulina Biernat w rozmowie z Party.pl zdradzili, jak się czują przed dzisiejszym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Okazuje się, że tym razem para zatańczy walca wiedeńskiego.

Czy trener Polek obawia się ocen jury? Daniel Kuczaj nie ukrywa, że nie zastanawia się nad takimi rzeczami i po prostu cieszy się, że może występować z "Tańcu z Gwiazdami". Trener przyznaje, że chciałby jak najdłużej zostać w programie.

Z Danielem jest o tyle fajna przygoda, że my mamy naprawdę świetny czas na sali, jesteśmy bardzo autentyczną parą to chyba widać. (...) Cieszymy się każdą chwilą, każdą emocją, już wybiegamy naprzód jakie będą kolejne tańce- powiedziała nam Paulina Biernat.

Za każdym razem jak dostajemy trochę jednak słabe noty, to nie jest jakoś specjalnie motywujące, wręcz przeciwnie ja uważam, że jest to mocno deprymujące. Natomiast ja mam góralski charakter i dalej walczę. Przede wszystkim ja chcę być zadowolony i chcę, żeby zadowolona była Paula- zdradził Daniel Kuczaj.

Co ciekawe, Daniel Kuczaj zdradził nam, że chciał już zrezygnować z "Tańca z Gwiazdami". Dlaczego?

Ja czasami mówię Pauli, że chciałbym już odpaść. Czasami jest to zmęczenie i mam coś takiego w głowie, ale później pojawia się piątek, kiedy jedziemy do studia i to jest niesamowita radość, że udało się przygotować kolejny taniec. Ale są takie momenty załamania, kiedy mam dość- zdradza nam Qczaj.