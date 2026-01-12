Michał Szpak od lat zachwyca nie tylko przepięknym głosem i kunsztem wokalnym, lecz także scenicznymi kreacjami i spektakularnym show, o które dba za każdym razem, kiedy publika widzi go na scenie. Choć udowodnił swoją muzyczną wartość, zdobywając wysokie miejsce na konkursie Eurowizji w 2016 roku z piosenką "Color of your life", to wciąż nie przestaje zaskakiwać swoich fanów. Tym razem postanowił wykonać znany na całym świecie hit Celine Dion z filmu "Titanic". Jak poradził sobie z tak trudną piosenką? Internauci nie szczędzili emocjonalnych recenzji.

Michał Szpak zaśpiewał wielki hit z "Titanica". Internauci piszą wprost

Michał Szpak zdobył rzeszę fanów nie tylko dzięki swoim wokalnym wystąpieniom, lecz także ze względu na kilkukrotne pełnienie roli trenera w najpopularniejszym muzycznym programie telewizyjnym w Polsce - "The Voice of Poland". Nieraz udowodnił polskiej, a nawet międzynarodowej publice, że jego barwa głosu jest niesamowicie oryginalna i plastyczna, a kunszt wokalny i technika - nie do podważenia.

Wokalista znów zaskoczył swoich fanów, tym razem wyborem światowego hitu Celine Dion znanego z filmu "Titanic" - "My hear will go on". Wykon miał miejsce podczas "Film Song Festival" w Bydgoszczy, emitowanego w TVN, i choć brawa na sali po ostatnich wyśpiewanych przez Szpaka dźwiękach wypełniły salę natychmiastowo, to na reakcję oglądających koncert internautów również nie trzeba było długo czekać. Nie zabrakło słów zachwytu i gratulacji od wiernych fanów.

Lubię słuchać Michała, ma piękny głos i super zaśpiewał chociaż w wykonaniu męskim. Celine śpiewa inaczej, a Michał zaśpiewał po swojemu. Było super! Z miłą chęcią słuchałam tego wykonania!

Wspaniały koncert, oglądam z przyjemnością. Michał zaśpiewał przepięknie, jak zwykle zrobił to po swojemu i rewelacyjnie, wielkie brawa.

Pięknie zaśpiewał, brak mi słów za wykonanie.

Nie zabrakło też słów uznania względem jak zwykle zjawiskowo prezentującej się stylizacji artysty.

Przepięknie zaśpiewane. Cudowna piosenka ze wspaniałego filmu. I ta stylizacja - nieziemska. Michał jak zawsze dał czadu. napisała jedna z internautek

Sceniczne stroje Michała Szpaka często budzą równie duże emocje i zainteresowanie wśród mediów, co jego wokalny talent. Ostatnio jedna ze stylizacji piosenkarza została doceniona prestiżowym tytułem przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Kto wystąpił na Film Song Festival w Bydgoszczy?

Na festiwalu nie zabrakło największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Swoimi wykonanymi filmowych hitów zachwycili między innymi Anna Karwan, Krzysztof Zalewski w duecie z Natalią Przybysz, Natalia Kukulska, Viki Gabor, Natasza Urbańska, Igor Herbut i Grzegorz Turnau. Wszyscy artyści zdobyli świetne recenzje oglądających, co można zobaczyć w mediach społecznościowych transmitującej bydgoski koncert telewizji TVN.

