Michał Szpak, znany wokalista i osobowość medialna, po raz kolejny zaskoczył swoich fanów. Tym razem artysta zdecydował się opublikować w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcia ze świąt, które spędza za granicą. Urokliwe kadry wzbudziły ogromne zainteresowanie internautów, a atmosfera bijąca z fotografii wywołała falę pozytywnych reakcji.

Michał Szpak pokazał rodzinne kadry

Na opublikowanych zdjęciach widać wyraźnie, że Szpak wraz z rodziną udał się na świąteczny wypoczynek poza granice Polski. Świąteczna sceneria i ciepła atmosfera rodzinnego spotkania nie umknęły czujnym obserwatorom artysty.

Wśród osób obecnych na fotografiach pojawiła się także ukochana siostra Michała Szpaka - Marlena. Rodzeństwo pozuje razem do zdjęcia, emanując bliskością i ciepłem. To właśnie obecność Marleny oraz innych członków rodziny nadała kadrom wyjątkowego charakteru. W opisie do jednego ze zdjęć artysta napisał:

Wesołych Świąt od Szpaków. Mniej scrollowania, więcej świętowania.

Fani w zachwycie nad świątecznymi zdjęciami Szpaka

Reakcja internautów była natychmiastowa i entuzjastyczna. W komentarzach pod zdjęciami pojawiły się liczne wyrazy uznania i sympatii:

Samych wspaniałości i cudnych chwil z rodzinką.

Ślicznie razem wyglądacie.

Najlepsze życzenia dla taty.

Fani nie szczędzili komplementów, zwracając uwagę na rodzinny klimat zdjęć oraz na pozytywną energię, jaką emanuje Michał Szpak.

