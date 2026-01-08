Michał Szpak rozpoczął 2026 rok od zaskakującego wyróżnienia, którym natychmiast podzielił się ze swoimi fanami. Artysta opublikował na Instagramie informację, że jego sceniczna kreacja z 2012 roku została uhonorowana przez Muzeum Polskiej Piosenki.

Na instagramowym profilu muzeum pojawił się post informujący, że "eksponatem miesiąca" na styczeń 2026 roku został strój estradowy Michała Szpaka, w którym wystąpił podczas XLIX Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Strój z festiwalu w Opolu 2012 wyróżniony przez muzeum

Wyjątkowa kreacja Michała Szpaka pochodzi z 2012 roku i została zaprezentowana podczas jego występu na XLIX KFPP w Opolu. Strój został zaprojektowany przez Adama Chodaczka z pracowni Faun Forge "Farmerownia". To właśnie ten kostium został uznany przez Muzeum Polskiej Piosenki za eksponat miesiąca, co stanowi szczególne wyróżnienie dla artysty i projektanta.

Internauci w licznych komentarzach nie szczędzili pochwał zarówno Michałowi Szpakowi, jak i projektantowi. Komentarze pojawiające się pod postem podkreślały wartość estetyczną i oryginalność stroju: "Brawa i ukłon w stronę projektanta Pana Adama Chodaczka za przepiękną kreację. Tyle lat, a wzbudza podziw" – napisała jedna z osób. Poza tym profil Michała Szpaka zalała fala gratulacji:

"Gratuluję. Nareszcie ktoś docenił wartość sztuki, kreatywności i scenicznej kreacji na wysokim poziomie."

"Wow, cudownie!"

"Porządna robota. Michał zawsze dbał o wizerunek sceniczny, czym niejednokrotnie wpędzał odbiorców w osłupienie. Brawo, tak trzymać."

Wszystko wskazuje na to, że zarówno fani, jak i środowisko muzyczne doceniają wkład artysty w rozwój stylu scenicznego i oryginalność, jaką wnosi do polskiej estrady.

Michał Szpak jest zakochany?

W szczerym wywiadzie dla „Telemagazynu”, Michał Szpak ujawnił, że obecnie nie jest w związku. Artysta, znany z otwartości i bezkompromisowego podejścia do życia, bez wahania odpowiedział na pytanie o swoją sytuację uczuciową. Przyznał, że jego serce nie jest teraz zajęte.

Zapytany o to, czy w najbliższym czasie planuje związek, Michał Szpak zażartował z udziałem „magicznej kuli”, która miała przepowiedzieć mu, że nie znajdzie miłości w nowym roku. Jednocześnie Michał Szpak nie ukrywa swojej orientacji seksualnej. Już wcześniej otwarcie przyznał, że jest panseksualny. Oznacza to, że odczuwa romantyczny i seksualny pociąg do ludzi niezależnie od ich płci biologicznej, tożsamości płciowej czy orientacji seksualnej.

