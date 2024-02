Michał Szpak to nie tylko wspaniały wokalistka, ale także juror, co udowodnił kilka lat temu, gdy zasiadał w czerwonym fotelu jurorskim programu "The Voice of Poland". Teraz znów będzie oceniał uczestników, ale w zupełnie innym formacie! Mowa o "Drag me out", który startuje już lada moment na antenie stacji TVN. I to właśnie w temacie nowego show opublikował swój nowy post na Instagramie. Fani są zachwyceni i cieszą się jego szczęściem.

Michał Szpak podzielił się swoją radością. Chodzi o "Drag me out"

Michał Szpak nie ukrywa, że bardzo cieszy się, iż w Polsce w końcu pojawi się program taki jak "Drag me out". Tym bardziej jest szczęśliwy, że to on może być jego częścią. Jakiś czas temu w "Dzień Dobry TVN" zdradził, co dokładnie skłoniło go, aby wziąć udział w tym show i zasiąść w jury.

Misyjność tego programu trochę, dla mnie przynajmniej. Że to będzie taki zastrzyk świeżości to raz, a po drugie opowiadanie o czymś, co jest częścią kultury świata i to jest dla mnie coś fantastycznego, bo rozszerzanie tolerancji w Polsce jest bardzo ważne dla mnie - mówił Michał Szpak

Teraz na swoim Instagramie gwiazdor po raz kolejny podzielił się swoją radością związaną ze zbliżającą się wielkimi krokami premierą programu. Michał Szpak opublikował zdjęcie z pozostałymi członkami jury i dodał krótki wpis.

Historia pisze się na naszych oczach. 5 marca godz. 21:35 - napisał Michał Szpak

Fani Michała Szpaka podzielają jego entuzjazm i również ekscytują się zbliżającą się premierą "Drag me out". W komentarzach pod postem jurora show przyznają wprost, że już nie mogą się doczekać na pierwszy odcinek.

Kibicuję Tobie i całemu programowi. Niech się dzieje

Z niecierpliwością czekam na marzec

Odliczam dni do premiery

Będzie się działo...super team, także czekamy niezmiennie - piszą zachwyceni fani

Wy też już się nie możecie doczekać nowego show TVN? Przypomnijmy, że w programie wystąpią między innymi Tomasz Karolak, Marcin Łopucki czy tata Adama Zdrójkowskiego. Oj, będzie się działo!