Michał Szpak dał koncert na promie do Szwecji. Artysta zdecydował się na występ na statku, płynącym z Gdańska do Szwecji - informuje "Fakt". Rejs rozpoczął się 28 stycznia i trwał dwa dni. Na promie odbyła się uroczysta kolacja, a po niej występ polskiego reprezentanta na "Eurowizji". Michał Szpak jest obecnie jednym z najbardziej popularnych artystów na polskim rynku muzycznym. Bilety na jego koncerty sprzedają się jak świeże bułeczki, a widownia na każdym z występów pęka w szwach. Nic dziwnego, że artysta wysoko ceni swoje koncerty. Jego stawki mogą powalić!

Michał Szpak zaśpiewał na promie. Ile zarobił?

Michał Szpak za koncert na promie do Szwecji zarobił aż 60 tysięcy złotych - twierdzi "Fakt". Jednak ceny uczestnictwa w rejsie nie były wygórowane, bo zaczynały się już od 149 zł. Wstęp na koncert artysty dodatkowo kosztował 10 zł.

Michał Szpak wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością, którą przyniósł mu występ na Eurowizji. Choć nie udało mu się wygrać (zajął 8. miejsce), to po konkursie odniósł szereg innych sukcesów, również międzynarodowych. Jego występ był szeroko komentowany również poza granicami Polski. Jednak to polscy fani najbardziej kochają Michała Szpaka. W plebiscycie Party.pl na hit roku 2016, zwyciężył jego eurowizyjny hit "Color of your life".

Popularność, którą zyskał dzięki Eurowizji, przyniosła mu również wielkie pieniądze. Za swój występ skasował 60 tysięcy złotych.