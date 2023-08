Michał Szpak znów zaskoczył oryginalną stylizacją! Artysta pojawił się na Earth Festival w Uniejowie i oczarował publiczność swoim głosem. Wokalista dał czadu na scenie i zaprezentował wyjątkowy look. Michał Szpak pokazał się w efektownej kryształowej masce, która zasłaniała mu całą twarz! To jeszcze nie koniec - zobaczcie na jego spodnie i koronkowy welon, który wyglądał niczym chusta żałobna. Zobacz także: "Top of The Top Sopot Festival": Wielkie show Michała Szpaka! Brawurowo wykonał hit zespołu Queen Michał Szpak na Earth Festival w Uniejowie Earth Festival w Uniejowie już za nami! Na tegorocznej imprezie, która rozpoczęła się w piątek a zakończyła w niedzielę, pojawiła się cała plejada gwiazd. Przez trzy dni imprezy widzowie mogli usłyszeć m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Monikę Brodkę, Zakopover, Pectus czy Natalię Szroeder - w niedzielę na Earth Festival w Uniejowie zachwyciła również Doda! Na Earth Festival w Uniejowie nie zabrakło także jednego z najlepszych głosów na polskiej scenie muzycznej - Michała Szpaka! Zobacz także: Michał Szpak dał show na festiwalu w Sopocie. Internauci: "Polska nie jest na Michała gotowa" Michał Szpak pojawił się na scenie w czarnej, mrocznej stylizacji. Na głowie artysty mogliśmy zobaczyć koronkowy materiał, który prezentował się niczym chusta żałobna, a pod chustą błyszczała kryształowa maska, która zakrywała całą twarz Michała Szpaka! Spójrzcie również na odważne, wiązane spodnie wokalisty - podoba się Wam odważy look Michała Szpaka? Oglądaliście Earth Festival w Uniejowie? Zobaczcie, jak Michał Szpak zaprezentował się na scenie. On wie, jak zrobić show! Zobacz także: Michał Szpak mknie na skuterze w butach na obcasie! Nowe zdjęcia paparazzi...