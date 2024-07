Już w wkrótce rusza Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu! To już w najbliższy weekend na opolskiej scenie staną najbardziej topowe gwiazdy polskiej estrady! Czekają nas wielkie muzyczne emocje. W czasie festiwalu na scenie zobaczymy m.in. Michała Szpaka, który już w sobotę wystąpi w Super Premierach, podczas których zaprezentuje swój singiel "Jesteś Bohaterem". Zobacz też: Michał Szpak pochwalił się nam nową piosenką [WIDEO]

Szpak zamieścił na swoim profilu na Facebooku zdjęcia z prób w Opolu, pokazał również krótki filmik, w którym zachęcił swoich fanów do oglądania swojego występu. Poinformował również, że dołączył do grona podopiecznych wytwórni Sony Music Poland, w której nagrywa obecnie swoją nową płytę.

Czekacie na jego występ?

Juz jutro w Super Premierach podczas Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, Michał Szpak zaprezentuje swój singiel "Jesteś Bohaterem"! Zachęcamy do głosowania :)

Posted by Sony Music Poland on 12 czerwca 2015