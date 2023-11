Michał Szpak to bez wątpienia jeden z najbardziej utalentowanych polskich artystów. Swoje pierwsze kroki stawiał w programie "X Factor". I choć nie wygrał talent show TVN, na długo zapisał się w naszej pamięci nie tylko dzięki wielkiemu talentowi, ale również barwnemu wizerunkowi. Michał Szpak od początku swojej kariery nie bał się wyzwań. Na eliminacjach do "X Factora" wykonał utwór Czesława Niemena pt. "Dziwny jest ten świat", który omijają nawet profesjonaliści. Teraz z kolei wziął na warsztat inną piosenkę, która ostatnio bije rekordy popularności.

Piosenka "Shallow" jest ostatnio numerem jeden we wszystkich rozgłośniach radiowych. Nie tylko za sprawą tego, że otrzymała Oscara w kategorii najlepszy utwór filmowy. Trzeba przyznać, że jest ona wyjątkowo emocjonalna i szybko wpada w ucho. W dodatku plotkuje się, że Bradley Cooper i Lady Gaga, którzy ją wykonują, mają romans!

Wygląda na to, że Michał Szpak również zakochał się w tej melodii. Artysta, podczas wspólnego wyjazdu z Radiem Eska do Tajlandii, postanowił wykonać ten utwór.

Jak na jego występ zareagowali fani? Okazuje się, że wersja Michała Szpaka podzieliła internautów. Niektórzy nie szczędzili mu słów pochwały.

- Super???????? to było pierwszy raz z karteczką, jak się całego tekstu dobrze nauczy będzie bomba????????

- Pięknie wyszło. Szczególnie biorąc pod uwagę, że ćwiczył tylko kilka godzin wcześniej ????

- Świetnie to wykonał! Super jest to, że Michał zawsze wykonuje w piosence coś inaczej - rozumie to, czego nie rozumie dużo osób, a mianowicie tego, że muzyka to zabawa, że jeżeli zmienimy lekko utwór, możemy nadać mu nowe życie, to jest właśnie mega fajne w muzyce. Wykonanie tej piosenki jest genialne, Michał był skupiony, dał z siebie 100% i to jest piękne, jego wokal jest świetny, taki właśnie powinien być prawdziwy artysta. Jeśli dla kogoś wykonanie piosenki opiera się wyśpiewaniu a nie zaśpiewaniu no to ???? - pisali internauci.